Kancléř Kynštetr končí. Kvůli poslanecké jídelně

Poté, co se deník Blesk dotazoval, proč do jídelny může jen někdo, oznámil rezignaci k 30. červnu. S kručícími žaludky se vydali v úterý asistenti a novináři do sněmovních jídelen v době oběda jako každý den. Čekala je ale studená sprcha v podobě Kynštetrova zákazu. Kancléř to vysvětloval „kapacitními důvody“.

„Je to hloupost. Když tam přijdete po půl jedné, je tam už prázdno. Takže jsou naštvaní i číšníci, protože přicházejí o dýška,“ stěžovala si Blesku pod podmínkou anonymity jedna z poslaneckých asistentek. „Málokdo si uvědomuje, že nejsme zaměstnanci Sněmovny, takže nemáme nárok na stravenky a v případě takového zákazu musíme chodit do drahých malostranských restaurací,“ klela nad Kynštetrovým výnosem.

Blesk se proto obrátil na předsedu dolní komory Parlamentu ČR Jana Hamáčka (ČSSD). Zda mu nepřijde Kynštetrovo jednání podivné? Odpověděl „Požádal jsem pana kancléře, aby to vyřešil tak, aby všichni byli spokojeni. Slíbil mi, že připomínky zohlední. Já očekávám, že nařízení se velmi rychle změní,“ odpověděl Hamáček.

Jenže to byla zřejmě poslední kapka v poháru trpělivosti Kynštetrova nadřízeného. Média dlouhodobě poukazovala na směšné cenyjídel, za které se stravují poslanci. Například polévka za 8 korun, hlavní jídlo i za 50 korun. Kynštetr, který bere měsíčně přes 100 tisíc plus 307 tisíc ročních odměn, to vždy obhajoval.