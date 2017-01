Kde jste vzal peníze na dluhopisy Agrofertu, ptal se Babiše poslanec ČSSD

Poslanec vládní ČSSD Václav Klučka se při dnešních sněmovních interpelacích obrátil na ministra financí a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše s žádostí, aby objasnil, odkud vzal peníze na nákup dluhopisů svého holdingu Agrofert. Protože Babiš nebyl přítomen, měl by poslanec obdržet jeho odpověď písemně do 30 dnů. Babiš kvůli této transakci čelí trestnímu oznámení. Už dříve uvedl, že dluhopisy koupil za své vydělané a zdaněné peníze.

"Byl jste schopen z vlastních zdrojů nakoupit v roce 2013 dluhopisy v hodnotě 1,5 miliardy korun a můžete, prosím, prokázat původ těchto peněz?" ptal se Klučka nepřítomného ministra.

Server Echo24.cz letos 4. ledna uvedl, že Babiš čelí trestnímu oznámení kvůli tomu, že před více než čtyřmi lety odkoupil dluhopisy své společnosti Agrofert. Autor oznámení v jeho postupu spatřuje krácení daně a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Nákup dluhopisů, díky nimž si Babiš podle serveru přijde ročně zhruba na 90 milionů korun, prošetří policie. Babiš podle Echo24.cz svým postupem využil mezeru v zákoně, protože dluhopisy v hodnotě jedné koruny vydané v roce 2012 nepodléhaly dani. Základ daně se zaokrouhloval na celé koruny dolů, vlivem zaokrouhlení tak byla u fyzických osob efektivní daň nulová.

"Zdá se, že jste tím sice neporušil zákon, ale jde podle mého názoru přinejmenším o hrubé nemorální jednání a plivnutí do tváře všem, kterým jste ještě v loňském roce říkal, že vybrané daně jsou peníze nás všech a jejich krácení je ve své podstatě krádež," prohlásil dnes ve Sněmovně poslanec Klučka.

Babiš začátkem ledna uvedl pro Deník, že dluhopisy zhruba za 1,5 miliardy korun nakoupil ze svých zdaněných úspor. "Šlo o moje vydělané a zdaněné peníze. Od roku 1993 jsem jako fyzická osoba oficiálně vydělal 1,8 miliardy korun, za tu dobu jsem na dani z příjmů zaplatil 310 milionů korun a 27 milionů korun na pojistném. Můj čistý příjem tedy byl 1,526 miliardy korun a za ně jsem nakoupil dluhopisy v ceně 1,482 miliardy korun," sdělil Deníku Babiš. ČTK Babiš již dříve sdělil, že se vše odehrálo v souladu se zákonem a trestní oznámení považuje za účelový politický útok.

"Tak moje celkové příjmy od roku 1993 byly 2.531,768.228 korun. Z toho příjmy, které byly zdaněné Agrofertu, byly 1.863,801.107, z toho jsem zaplatil, a to vy určitě nenapíšete, 337.503.547 korun daní," citoval dnes Echo24 Babišovu odpověď na dotaz ohledně jeho příjmů. Do roku 2013, kdy koupil první část dluhopisů za 1,252 miliardy korun, ale podle Echo24.cz dosahovaly Babišovy čisté příjmy pouze 1,11 miliardy korun. Ve výročních zprávách Babišových firem podle serveru nejsou záznamy o tom, že by si Babiš vzal do roku 2013 od svých firem nějakou půjčku. Firma Agrofert také podle Echo24.cz nesdělila, kdo a z jakého účtu posílal platby za dluhopisy.

Pochyby o Babišových příjmech vyjádřil na facebooku i předseda TOP 09 a dlouhodobý Babišův kritik Miroslav Kalousek. "I kdyby Andrej Babiš nejedl, nepil a nebydlel, čisté zdaněné příjmy, které sám uvádí, by mu na miliardové nákupy dluhopisů nestačily," napsal.