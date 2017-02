Kde se vzal název hnutí ANO? Význam zkratky netuší mnohdy ani sami členové

Více na ANO má jasnou ambici – vyhrát volby do Sněmovny. Staronový předseda Andrej Babiš plánuje získat více hlasů, než kolik jich mělo hnutí v krajských volbách. S kampaní má pomoci částečně obměněné vedení, ve kterém jsou i ministři Richard Brabec a Martin Stropnický. A vypadá to, že jejich prvním úkolem bude naučit členy, co přesně znamenají tři písmena ve zkratce ANO.Více na http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/452637/kde-se-vzal-nazev-hnuti-ano-vyznam-zkratky-netusi-mnohdy-ani-sami-clenove.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy

ANO má jasnou ambici – vyhrát volby do Sněmovny. Staronový předseda Andrej Babiš plánuje získat více hlasů, než kolik jich mělo hnutí v krajských volbách. S kampaní má pomoci částečně obměněné vedení, ve kterém jsou i ministři Richard Brabec a Martin Stropnický. A vypadá to, že jejich prvním úkolem bude naučit členy, co přesně znamenají tři písmena ve zkratce ANO.