Kdo má 50 tisíc měsíčně, není boháč, říká Andrej Babiš

Od delegátů sněmu ANO dostal staronový předseda necelých 95 procent hlasů. „Jde to se mnou dole vodou,“ komentoval to šéf hnutí Andrej Babiš.

Počet hlasů je sice horší než minule, ale nebojíte se, že výsledek dál posílí image ANO jako strany jednoho muže?

Nejsme strana jednoho muže. Hnutí si zvolí, koho chce. Kdyby nechtěli zvolit mě, pokud bude mít hnutí pocit, že nebudu plus, tak by mě nezvolili.

Naznačil jste bezmála plošné snížení daní. To nepochybně povede k rozpočtovému výpadku. Kde na to chcete vzít?

Ano, ale je to otázka efektivity státu. Podle toho, jak je řízen, můžete uspořit na ministerstvech nebo na Úřadu vlády, který má rozpočet 1,3 miliardy a zbytečně moc lidí. Stát dnes nefunguje efektivně. Když se podíváte na naše plány ohledně výběru daní, ať už jde o EET nebo kontrolní hlášení, je vidět, že to funguje.

Jsem přesvědčený, že to půjde nastavit. Neříkám teď, o kolik procent daně klesnou. To musíme spočítat. Ale nesouhlasím s tím, co navrhuje ČSSD, protože to jde proti domácí spotřebě. Je to atak na lidi, kteří mohou také odejít do zahraničí. Může to znamenat ještě větší nápor na odchody lékařů nebo jiných specialistů, které tady potřebujeme.

Jaké bude hlavní téma kampaně a kdy budete mít hotový volební program?

Netuším, ale budeme mít program, který pokryje všechny oblasti. Nechtěl bych o tom mluvit do detailů, ale doufám, že bude hotový v červnu.

Už teď je jasné, že máte jinou představu o střední třídě než premiér Sobotka.

Ani experti nevědí, co je to střední třída. Pro mě někdo, kdo má 50 tisíc korun hrubého, není žádný velký boháč. A teď přichází ČSSD a chce mu navýšit daň na 32 procent ze superhrubé mzdy. Ty plány lidem vezmou peníze a zabrzdí se domácí spotřeba. Proto chceme snížit daně všem až na ty, pro něž dnes platí solidární přirážka, což se týká příjmů nad 113 tisíc.

Není z ekonomického hlediska lepší se zaměřit na sociální a zdravotní odvody?

Sociální pojištění je také téma, ale my se hlavně musíme zaměřit na sociální dávky. Ty se zneužívají. Jak je možné, že máme tolik nezaměstnaných, a firmy nemohou nikoho sehnat? Je tu zjevně skupina lidí, která je na dávkách a nechce jít do práce.

Ale nezaměstnanost je dnes velmi nízká.

Pořád je tu 366 tisíc nezaměstnaných.

Není to už přirozená míra nezaměstnanosti, kterou je makroekonomicky zkrátka problém podkročit?

Ne, 366 tisíc nezaměstnaných lidí je stále strašně moc. Jsem přesvědčen, že je prostor dostat tyto lidi do práce.

Premiér vám vyčetl, že jste se svými nápady přiblížil k ODS a TOP 09. Vůbec vás dost tlačí do pravo-levého souboje. Přijmete to?

Ne. Pro mě jsou to klišé. My jsme hnutí, které má nějaký program. Ten může být částečně v tom, že chceme nízké daně, efektivní a úsporný stát, který nebude zasahovat podnikatelům a lidem do života. Také máme sociální cítění a říkáme, že máme nízké důchody a nízké mzdy a že s tím chceme něco udělat.

Vymezujete se vůči „prohnilému systému“. Budou vám to teď voliči věřit?

Kritizujeme ale konkrétní věci. Nikdy jsem si nemyslel, že budeme muset poukazovat na problém korupce. Ale ten problém tady je. Reforma policie je jednoznačný důkaz. Závěry vyšetřovací komise, kde spolupracovala ODS a ČSSD, potvrzují, že je to problém.

Pro závěry komise hlasoval i váš poslanec Chalupa.

Ale ano, hlasoval. Ale to je jeho problém, jsme demokratické hnutí. Mě to nezajímá. Pro mě je důležité, co ta komise řekla – že chce omezovat státní zástupce, že chce mluvit do personálního obsazení státního zastupitelství. Že vlastně poté, co Chovanec ovládl policii, chce paralyzovat státní zastupitelství. To je nepřijatelné.

Další příklad – registr smluv. ČSSD byla vždy proti, hráli jen divadlo. Boj proti korupci neskončil. Náš hlavní program ale je říct lidem: Dejte nám šanci zemi řídit a my vám ukážeme, že ji můžeme řídit jinak, než jste zvyklí.

Půjčil jste si volební heslo Donalda Trumpa a chcete učinit Česko opět skvělým. Co vás na Trumpovi baví?

Trump má velkou výhodu, že byl zvolen ve většinovém systému. Jakmile byl zvolen, mohl rozhodovat. Nemá koaliční radu ani nápady koaličních partnerů, dopadové studie, komise a nekonečné porady s ministry. Neříkám, jestli rozhoduje správně, nebo špatně. Ale rozhoduje. To je při koaličním vládnutí velký problém.