Ke změnám se schyluje i v krajské politice. ČSSD dostala od ANO nabídku na vstup do středočeské koalice | E15.cz

Sociální demokraté dostali od ANO nabídku na vstup do středočeské krajské koalice. Vedení středočeské ČSSD ji v neděli schválilo, ale je to ještě otevřené, potvrdil předseda klubu krajských zastupitelů za ČSSD Miloš Petera.

"Dostali jsme nějakou nabídku do koalice s ANO, na to jsme kývli. Závisí to teď na ANO, uzavřené to ještě úplně není," uvedl Petera. Nabídku musí také projednat klub zastupitelů ČSSD, zatím ji jen v neděli schválil krajský výkonný výbor.

Na úterý je svoláno jednání krajského zastupitelstva. Petera nevyloučil, že by na něm mohl padnout návrh na rekonstrukci krajské vlády.

Ve středních Čechách dosud vládnou ANO, STAN, ODS a Nezávislí Středočeši, spor v koalici se vede mezi hnutím ANO a STAN. ANO vyčítá radním za STAN Věslavu Michalikovi a Martinu Macháčkovi špatnou práci. Zástupci STAN uvedli, že jde o účelovou kritiku a za jejich zády se domlouvá nová koalice bez jejich účasti.