Klaus: Každý vidí, že rozdělení Československa více pomohlo Slovákům | E15.cz

Rozdělení Československa pomohlo oběma nástupnickým zemím, více pak Slovensku, řekl bývalý prezident Václav Klaus, který po schválení slovenské deklarace o svrchovanosti v roce 1992 poslanci tehdejší Slovenské národní rady (SNR) za českou stranu vedl vyjednávání o rozdělení státu. Klaus je přesvědčen, že se podařilo zachovat dobré vztahy mezi Čechy a Slováky a oběma zemím ubyly problémy, s nimiž by se musely potýkat.

SNR v deklaraci ze 17. července 1992 kromě jiného vyhlásila svrchovanost jako základ suverénního státu a přihlásila se k přirozenému právu slovenského národa na sebeurčení. Ve stejný den tehdejší československý prezident Václav Havel ohlásil abdikaci. Krok slovenských poslanců zahájil proces rozdělení Československa, k němuž došlo 1. ledna 1993.

Klaus uvedl, že rozdělení Československa je historický fakt a nemá smysl snažit se přemýšlet, jak by se tehdejší situace mohla vyvíjet jinak. "Rozhodnutí o rozdělení Československa bylo provedeno legitimními orgány obou zemí, České republiky a Slovenska, s masivní podporou lidí obou těchto zemí," upozornil.

"Jakkoliv se to mnoha lidem na počátku nezdálo, ale já musím říci, že jsem o tom byl přesvědčen od počátku, rozdělení pomohlo oběma zemím a dodal bych, že více pomohlo Slovensku. Myslím, že to vidí každý, kdo má oči otevřené a kdo není předem zaujatý," řekl bývalý český prezident.

"Žádný z problémů, které jsme museli řešit posledních 25 letech by nebyl lépe a snadněji řešitelný ve společném státě Čechů a Slováků. To ať nám nikdo nenamlouvá. Naopak k problémům, které jsme měli a máme, by se přidávaly další vyvolané tím, že se lidé v obou zemích na mnoho věcí dívají odlišně," upozornil Klaus.

Zdůraznil také, že 25 let po rozdělení Československa pojí oba státy i jejich obyvatele velmi dobré vztahy. "Na přátelských vztazích lidí v Čechách a na Moravě a lidí na Slovensku se nic nezhoršilo, naopak. Některé třecí plochy rozdělením zmizely," uvedl.

Klaus jako předseda české vlády vedl jednání o rozdělení Československa za českou stranu. Jeho partnerem byl předseda slovenské vlády Vladimír Mečiar. Na konci srpna 1992 se zástupci Čechů a Slováků dohodli na konečném datu rozdělení federace, v říjnu pak Klaus a Mečiar podepsali dohody o budoucí spolupráci, mezi nimi i dohodu o vytvoření celní unie.

V listopadu československé Federální shromáždění přijalo zákon o rozdělení majetku federace mezi nástupnické státy. Ty oficiálně vznikly s příchodem roku 1993.