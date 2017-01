Kolem Babišova nákupu dluhopisů panuje ticho

Server Echo24.cz začátkem ledna napsal, že ministr financí a šéf ANO Andrej Babiš čelí trestnímu oznámení za nákup dluhopisů Agrofertu. Babiš následně poskytl rozhovory Deníku.cz a HN, kde uvedl, že si v letech 1993 až 2015 vydělal 1,86 miliardy korun hrubého, což po zaplacení daní a pojistného bylo 1,53 miliardy. Jenže do roku 2013, kdy koupil největší balík dluhopisů za 1,25 miliardy, si vydělal jen 1,11 miliardy čistého. Na nákup mu tedy chybělo zhruba 140 milionů, a to i za předpokladu, že by neměl žádné životní náklady. Babiš pak na tiskové konferenci řekl, že jeho hrubé příjmy v daném období nebyly 1,86 miliardy, ale 2,53 miliardy. Jak přišel k dalším více než 650 milionům, nevysvětlil.