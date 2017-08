Kontrolní hlášení jde opět k Ústavnímu soudu. Babiš ho využívá proti konkurenci, tvrdí senátor | E15.cz

Skupina devatenácti senátorů podává ústavní návrh, kterým se domáhají zrušení části daňového řádu, který se zabývá formuláři pro podání kontrolního hlášení. Podle senátora Ivo Valenty by měl zákon přesně určit, jaké údaje smí finanční správa po podnikatelích chtít. Nyní povinné údaje určuje ministerstvo financí a finanční správa.

První ústavní stížnost podal Ivo Valenta se skupinou senátorů už na konci roku 2015, několik týdnů předtím, než zákon vstoupil v platnost. Ústavní soud na konci roku 2016 posoudil, že je zákon jako celek v pořádku, ale rozsah povinných údajů ve formulářích musí mít podle něj zákonný základ. Na legislativní změnu mělo ministerstvo čas do konce letošního roku, to ale oponovalo, že to není možné stihnout kvůli končícímu mandátu současné vlády.

Podle senátorů se však vláda vzpírá Ústavnímu soudu. “Občanští demokraté považují za absurdní, aby úředník nebo představitel exekutivy nerespektoval ustanovení nebo nález ústavního soudu, aby svým formulářem, který vytvoří sám, aniž by k tomu měl zmocnění, určoval, jaké údaje bude podnikatel posílat státu, aby s nimi on následně pracoval podle svého uvážení,” uvedl senátor Miloš Vystrčil z ODS.

Kontrolní hlášení bylo jedním z nejvýraznějších kroků bývalého ministra financí Andreje Babiše, podle kterého měl nový nástroj zabránit únikům a karuselovým podvodům.

Senátor Jan Horník (STAN) to však přirovnal k praktikám státní bezpečnosti. “Je s podivem, že bývalý místopředseda vlády, ministr financí a jeho podřízení nálezu Ústavního soudu neuposlechli. My se tomu nemůžeme moc divit, protože pokud jsou pravdivé ty informace o minulosti Andreje Babiše týkající se spolupráce s StB, tak to byly přesně ty metody, které on zavedl na ministerstvo financí a podařilo se mu je bohužel prosadit přes sociální demokraty a lidovce do zákona,” uvedl Horník, podle kterého Babiš využívá informace proti konkurentům Agrofertu.

Horník si myslí, že může dojít k podnikatelské neposlušnosti. “Já se dokonce domnívám, že pokud vláda nezměnila zákon a nerespektovala nález Ústavního soudu, tak bude kontrolní hlášení v příštím roce dobrovolné. Podnikatelé si můžou sami rozhodnout, zda budou podávat kontrolní hlášení nebo ne,” souhlasí s ním Valenta.