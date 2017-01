Kontrolní hlášení přineslo deset miliard navíc, tvrdí Babišova náměstkyně

Díky zavedení kontrolního hlášení se výběr daně z přidané hodnoty v loňském roce zvýšil o deset až 12 miliard korun. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes uvedla náměstkyně ministra financí Alena Schillerová. Finanční úřady loni vybraly na DPH téměř 350 miliard korun, což je meziročně o 18 miliard korun více.

Ministerstvo financí zatím čeká na čísla Českého statistického úřadu za čtvrté čtvrtletí, aby údaj upřesnilo. "Už dneska podle našich propočtů tvrdíme, že to (nárůst) nebude méně než deset miliard. Tipujeme, že tam bude deset až 12 miliard, a že to je právě vliv kontrolního hlášení," uvedla náměstkyně. Podle Schillerové se v prvním roce fungování kontrolního hlášení projevil preventivní účinek. Skončily například tzv. fiktivní faktury.

S tvrzením náměstkyně nesouhlasil ekonom z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Petr Janský. "Já jsem zatím takové informace neviděl, které by mě opravňovaly k tomu říct, že opravdu díky kontrolnímu hlášení došlo k výrazně vyššímu příjmu z DPH," uvedl Janský. Příjem z DPH podle něj roste z jiných důvodů, než je zavedení kontrolního hlášení.

Kontrolní hlášení se týká asi půl milionu daňových poplatníků. Bylo zavedeno od roku 2016 jako opatření v boji proti daňovým únikům. Za nedodržení povinnosti hrozí sankce.

Ústavní soud na konci loňského roku provedl dva zásahy v právní úpravě kontrolního hlášení DPH, jako celek ale obstálo. Soud zrušil ustanovení, podle kterého se výzva odeslaná na elektronickou adresu považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně. Zákon tak nepočítal třeba s technickým selháním.

Do konce letošního roku by měli zákonodárci změnit ustanovení, jež nechává rozsah údajů žádaných v kontrolním hlášení DPH na úvaze finanční správy. Požadované údaje, či alespoň jejich základní okruhy, by měl stanovit přímo právní předpis, nikoliv jen formulář finanční správy. Zásah ústavních soudců v tomto bodě vstoupí v platnost až 31. prosince 2017.

Z průzkumu poradenské společnosti Mazars vyplynulo, že zhruba polovina českých firem vnímá kontrolní hlášení u DPH jako zbytečnou administrativní zátěž, u které převažují negativa nad klady.