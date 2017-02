Koštu by měl v čele Olomouckého kraje nahradit Okleštěk

Okleštěk byl 20 let starostou, od roku 2013 je poslancem Vizitka poslance a krajského radního Ladislava Oklešťka (55), který se pravděpodobně stane novým hejtmanem Olomouckého kraje: Datum a místo narození: 10. března 1961 v Prostějově Vzdělání: absolvent Střední zemědělské školy ve Vyškově, nedokončil studium na Vysoké škole zemědělské v Brně Současná funkce: člen Poslanecké sněmovny (od 2013), místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj (od 2013), neuvolněný radní Olomouckého kraje Praxe: pracoval jako technicko-hospodářský pracovník v JZD Výšovice, v roce 1991 začal podnikat v dopravě, později mimo jiné i v solární energetice; v letech 1994 až 2014 byl starostou obce Výšovice na Prostějovsku Politická kariéra: do zastupitelstva Výšovic kandidoval od roku 1994 jako nestraník, v roce 2012 se stal členem hnutí ANO, od února 2013 je předsedou krajské organizace hnutí v Olomouckém kraji, byl také členem předsednictva hnutí; na podzim 2013 byl za ANO zvolen do Sněmovny; v krajských volbách 2016 se stal zastupitelem Olomouckého kraje a v listopadu 2016 neuvolněným radním kraje Rodina: je ženatý a má dvě děti Ostatní: - Na posledním sněmu hnutí ANO v únoru 2015 neuspěl při volbě členů předsednictva.