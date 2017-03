Laudát a Korte vyklidili pozice na kandidátce TOP 09

Šéfa poslaneckého klubu TOP 09 Františka Laudáta a poslance Daniela Korteho nahradí na pražské kandidátce strany do podzimních sněmovních voleb Markéta Pekarová Adamová a Martin Plíšek.

Laudát i Korte se rozhodli opustit nejvyšší politiku. Po říjnovém skončení mandátu se bude Korte znovu živit jako překladatel literatury, Laudát bude živnostníkem. S informací přišel deník Právo. Podle mluvčí TOP 09 Martiny Mackové jejich rozhodnutí „nijak nesouvisí s možným postavením na kandidátce“. Spekuluje se však, že mediálně nevýrazného Laudáta chtěl předseda strany Miroslav Kalousek upozadit a dát přednost neokoukané a mladší Adamové. Zatímco Korte si chce odpočinout a svůj konec v politice „vnímá s ulehčením“, Laudát zůstane řadovým členem TOP 09.

„Nejde o spor s Miroslavem Kalouskem, naše pohledy na kandidátky se ale rozešly,“ řekl Laudát Právu. Adamovou a Plíška navrhl na druhé a třetí místo kandidátky krajský výbor TOP 09, návrh musí schválit ještě ten celostátní. „Je velmi pravděpodobné, že se tak stane,“ řekl deníku E15 poslanec a právník Plíšek, svým místem si je jistá i Adamová.

Pražskou kandidátku povede čestný předseda Karel Schwarzenberg. Plíšek pociťuje zvýšenou odpovědnost z důvodu vysokého umístění na kandidátce, TOP 09 prý musí nabídnout tým, který bude disponovat výraznými osobnostmi s kvalitním programem. „V hlavním městě máme cíl vyhrát ve volbách do Poslanecké sněmovny. Na celostátní úrovni je cíl dvouciferný výsledek. Politikou, kterou nabízíme, můžeme oslovit adekvátní počet voličů,“ uvedl Plíšek. V letech 2010 a 2013 měla ve sněmovních volbách největší procento hlasů v Praze právě TOP 09. Stejné ambice jako Plíšek má i Adamová.

„Rozhodně cítím vyšší odpovědnost, je to ale také proto, že jsem místopředsedkyně strany. Máme na to dosáhnout dvouciferného výsledku, je to reálné,“ prohlásila. Laudát, Korte, Adamová i Plíšek jsou členy TOP 09 od jejího založení v roce 2009.