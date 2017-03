Liberci má jeho bývalý primátor zaplatit 130 tisíc jako náhradu škody

"Pokud by to takto mělo skončit, byl by to špatný vzkaz politikům, toto nahrává víceméně jen alibismu," řekl Korytář.

Spor se týká zakázky na rekonstrukci Soukenného náměstí za bezmála 18 milionů korun, kterou zrušilo vedení radnice v čele s Korytářem v prosinci 2010. Vítězná firma Syner se proti tomu odvolala a ÚOHS jejím námitkám vyhověl. Město muselo zaplatit pokutu 100 tisíc korun a dalších 30 tisíc korun za náklady řízení. Škodu začalo vymáhat město až před čtyřmi lety na základě podnětu od protikorupční organizace Oživení. Smírčí návrh radnice na zaplacení 90 tisíc korun Korytář odmítl, proto město soudně vymáhá celou částku.

Podle názoru soudního senátu není v tomto případě Korytář jediným viníkem. "My jsme neshledali odpovědnost jen u pana primátora, odpovědnost tady nese celá rada," řekl předseda senátu Vladimír Maxa. Podle něj ale bylo jen na rozhodnutí města, po kom škodu vymáhá. V případě zaplacení může Korytář podle senátu vymáhat zaplacení poměrné částky i po ostatních členech tehdejší rady. "My se domníváme, že tady jde o spoludlužnictví.

Pan Korytář nezodpovídá za to jako primátor, ale jako člen rady," dodal Maxa. Právní zástupce města Milan Vraspír nechtěl verdikt komentovat. "Nejprve se musím poradit s klientem," uvedl.

Korytář je v případu v postavení žalovaného i žalujícího, aktuálně je totiž náměstkem primátora. Soudní spor bere jako precedens pro takové případy. Domnívá se, že zákon o veřejných zakázkách byl dělaný proto, aby chránil veřejné peníze. Pokud by pokutu musel zaplatit, vedlo by to podle něj k alibistickým rozhodnutím, jež by poškozovaly zájmy města.

Svůj tehdejší postup stále obhajuje, podle něj byl výhodný pro město. "Nemělo v rozpočtu na tuto investiční akci peníze, což se později ukázalo, když si muselo na její realizaci vzít dodavatelský úvěr," uvedl již dříve Korytář. Peníze pak podle něj chyběly na jiné, důležitější věci. Korytář uznává jediné pochybení, a to, že se nevypořádal s námitkami stavební firmy. Ochoten je proto zaplatit 15 tisíc korun.