Lidovci chtějí jít do voleb v dvojkoalici se Starosty. Museli by v nich získat deset procent

Křesťanští demokraté chtějí s hnutím Starostové a nezávislí (STAN) vytvořit pro letošní sněmovní volby přímou dvojkoalici. Členové KDU-ČSL se na tom shodli na dnešní celostátní konferenci, se STAN budou spolupracovat dlouhodobě, řekl předseda lidovců a vicepremiér Pavel Bělobrádek. Dvojkoalice by potřebovala pro vstup do Sněmovny překročit hranici deset procent. První místopředseda STAN Vít Rakušan uvedl v České televizi, že varianta přímé koalice je možná. Návrh lidovců podle něj projedná zřejmě příští týden celostátní výbor hnutí.

"Delegáti celostátní konference pověřili předsednictvo, abychom vyjednávali o spolupráci do poslaneckých voleb v roce 2017 s hnutím Starostové a nezávislí ve formě přímé volební koalice," oznámil Bělobrádek. Lidovci podle něj chtějí mít jasno do konce února.

Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Petr Gazdík rozhodnutí celostátní konference KDU-ČSL vítá. "Je to odvážné rozhodnutí," řekl Gazdík. Uvedl, že celostátní výbor STAN o dvojkoalici zatím nerozhodl, učiní tak v nejbližších týdnech. "Toto rozhodnutí KDU-ČSL svědčí o její upřímné snaze, aby prodemokratické nesocialistické síly neztratily vliv na dění v naší zemi," prohlásil Gazdík.

Šéf lidovců doplnil, že výsledek jednání už sdělil předsedovi STAN Petru Gazdíkovi. "Seznámíme je s detaily s tím, že se budeme bavit, jestli tato přímá otevřená koalice je něco, o čem by s námi Starostové a nezávislí chtěli vyjednávat," doplnil. "V žádném případě to nezamítáme hned na začátku. Začneme jednat o tom, jestli je to přijatelné i pro Starosty a nezávislé," řekl ČT místopředseda STAN Rakušan.

Debata byla podle Bělobrádka otevřená a zazněly nejrůznější názory na spolupráci. Lidovci před dnešním jednáním zmiňovali i možnost vzniku společné integrační strany pro volby do Sněmovny, kterou už dříve schválil výbor STAN, nebo pozvání zástupců STAN na lidovecké kandidátky. Šéf STAN Gazdík dorazil na dnešní jednání lidovců a s novináři hovořil o vytvoření integrační strany i koalice. Vyloučil ale to, že by byli zástupci STAN na kandidátce jiné strany.

V regionech lidovci určitou formu spolupráce většinou podporují, často ale odmítají možnost vytvoření integrační strany. Kraje se většinou obávají toho, že by v takovém případě KDU-ČSL jako značka ve volbách vůbec nefigurovala a nová strana by se nestihla u veřejnosti vžít.

STAN s KDU-ČSL začaly o spolupráci jednat v prosinci. Bělobrádek minulý týden v dopise straníkům napsal, že kandidátky by se sestavovaly podle síly obou uskupení v jednotlivých krajích. Bělobrádek v dopise také uvedl, že lidovci nebudou se STAN spolupracovat za každou cenu. KDU-ČSL podle něj bude žádat, aby kandidáti za STAN nehlasovali v rozporu se zásadními etickými hodnotami KDU-ČSL.