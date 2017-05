Ludvíkovy sliby ženou zdravotnictví do minusu | E15.cz

Zdravotnictví míří příští rok do deficitu, varují zdravotní pojišťovny. Sliby ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka (ČSSD) na vyšší platy v nemocnicích a na snížení ročního limitu doplatků na léky u seniorů budou stát téměř tolik, kolik příští rok získají zdravotní pojišťovny navíc proti letošnímu roku.

Aby systém nebyl v minusu, musely by platby na ostatní péči stagnovat, což podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Ladislava Friedricha nelze udržet.

"Politické přísliby nás zavedly do určité pasti,“ uvedl Friedrich. I při minimálním nárůstu výdajů na ambulantní péči budou mít zdravotní pojišťovny o čtyři miliardy vyšší výdaje než příjmy.

Příští rok by to některé zdravotní pojišťovny mohly pokrýt z rezerv, jiné by se dostaly do problémů. „Rok 2018 považujeme za mimořádně důležitý pro další financování zdravotnictví. Dostáváme se do slepé uličky a buď můžeme více přidávat ze státního rozpočtu, nebo něco změnit,“ dodal Friedrich.

Pro rok 2018 se počítá s růstem příjmů o zhruba 12,8 miliardy korun. To jsou prostředky, které bude ministerstvo zdravotnictví rozdělovat navíc. Ministr Miloslav Ludvík avizoval, že bude opět přidávat nemocnicím kvůli jejich personální krizi.

Nemocnice tedy z navýšení dostanou podle odhadů 10 miliard, dalších 2,2 miliardy korun půjde navíc na drahé léky ve specializovaných centrech. Půl miliardy jsou očekávané náklady na slíbené snížení limitů pro seniory na doplatky na léky.