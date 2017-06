Macron chce vést se státy V4 dialog, říká Sobotka. Země ale dál štěpí postoj k migraci | E15.cz

"Byla to velmi otevřená debata. Dotkli jsme se všech témat, která jsou teď aktuální v rámci EU. Ať už jsou to témata sporná nebo témata, kde máme společný pohled na věc," uvedl Sobotka. Macron podle něj potvrdil, že je připraven k intenzivnější diskusi se zeměmi střední Evropy. Sobotka ale také upozornil, že dnešní první schůzka nemohla přinést sblížení postojů například v pohledu na řešení migrační problematiky.

Dominantní byla v diskusi problematika trvajících velkých rozdílů v životní úrovni mezi východem a západem EU, mezi jejími staršími a novějšími členskými zeměmi, uvedl Sobotka. Není podle něj možné připustit budování bariér na vnitřním trhu.

"Diskutovali jsme o velkých rozdílech, které jsou ve mzdách. Cílem evropské politiky by mělo být, abychom využili všech možností, které nám dává evropská spolupráce, společný trh, ke konvergenci," podotkl předseda vlády. Francouzkou stranu vyzval, aby se pokusila přesvědčit francouzské firmy k rychlejšímu zvyšování platů v ČR.

Diskuse se podle něj tak týkala také problémů, které z těchto rozdílů plynou, například jaké mají důsledky pro trh práce v některých unijních zemích. Francie se totiž s poukazem na "boj proti sociálnímu dumpingu" snaží bránit levnější pracovní síle z východu EU. Na unijní úrovni se spor projevuje například ve vleklé debatě okolo směrnice o vysílání pracovníků a v požadavcích, aby například řidiči z východních zemí unie pobírali francouzskou minimální mzdu.

Výsledkem dnešní schůzky je dohoda o setkání expertů ze zemí V4 a Francie, kteří by se měli pokusit najít cestu z nynější patové situace. Sobotka věří, že i dnešní setkání umožní debatu o směrnici o vysílání pracovníků posunout. Experti zemí V4 se sejdou také se svými partnery ze zemí Beneluxu, tedy Belgie, Nizozemska a Lucemburska.

Jen krátce před příjezdem na nynější summit EU se Macron vyjádřil na adresu středoevropských zemí velmi kriticky. V rozhovoru s novináři z osmi deníků totiž kritizoval údajně zrádný a cynický přístup východoevropských politiků k záležitostem EU. Unie jim podle těchto jeho interview slouží pouze k čerpání peněz, aniž by respektovali její hodnoty a pravidla - a za to by prý měli pykat.

"Vyjadřování se takovým způsobem neslouží k budování vzájemné důvěry. To zaznělo jasně a jednoznačně. Počítáme s tím, že prezident Macron si uvědomí nevhodnost některých formulací, které zazněly," řekl novinářům po dnešní schůzce visegrádských premiérů s francouzským prezidentem polský státní tajemník pro EU Konrad Szymanski.