Marksová zašla s novelou zákoníku práce absurdně daleko, kritizuje Pirát Bartoš

Zaměstnavatel zodpovídá za bezpečnost zaměstnance na pracovišti. Obecné pravidlo by se v zákoníku práce mělo změnit a zpřesnit směrem k práci z domova. Podnikatelé si ale nedovedou představit, jak bude probíhat kontrola známého BOZP v místě bydliště jejich pracovníků, ani jak by měli za takovou práci kompenzovat například energie.

„Aktuální právní úprava nedělala nikomu potíže,“ poznamenal k tomuto tématu prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. „Místo, aby se nechalo to, co funguje, tak se do toho zasahuje. Co se týká home office ten se u nás využívá zcela běžně, matky, rodiče a podobně, kteří si je operativně sjednávají. Pak přijde něco, kde se říká, že musí být zajištěna bezpečnost,“ kroutí nad návrhem hlavou Ivana Šturmová, manažerka útvaru pracovního práva ČEZu. Pokud by firma měla kontrolovat zaměstnance doma, v řadě případů by si tuto možnost rozmyslela.

„Ministryně Marksová zašla ve snaze ochránit zaměstnance absurdně daleko. Budou snad zaměstnavatelé kontrolovat, jestli pracovníci nemají doma kluzkou podlahu nebo jestli mají dobře utažené plynové kohoutky?“ rozčílil se už před časem také šéf Pirátů Ivan Bartoš. Proti je i ODS, podle šéfa jejích poslanců Zbyňka Stanjury navrhne ve Sněmovně 22 změn.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a odboráři to ale vidí jinak. „Navrhovaná úprava jenom zpřesňuje to, co už dnes je ve stávajícím zákoníku práce obsaženo. V současné době není možné, aby inspektoři práce vešli k někomu domů a kontrolovali tam, jaké má pracovní podmínky. A tato novela na tom nic nemění,“ brání se Marksová.

„V případě home office nejde jen o benefit pro zaměstnance, výhodné je to i pro zaměstnavatele, proto ho také využívá. A nemůže mu být jedno, jestliže by zaměstnanec doma pracoval v závadných, nevyhovujících rizikových podmínkách. Vše záleží na tom, jak se dohodnou. Novela nic neztěžuje, jen upřesňuje stávající znění o home office v souladu s evropskou směrnicí, se kterou podnikatelé na evropské úrovni souhlasili a čeští mají v evropské podnikatelské organizaci své zastoupení,“ komentovala pro Blesk.cz změnu mluvčí Českomoravské konfederace odborových svazů Jana Kašparová.

Zákon by nově mohl také nařizovat, aby se zaměstnanci povinně setkávali se svými kolegy. Má jít o prostředek socializace. Zaměstnavatelé by také měli hradit náklady s home office spojené, což je podle ministryně nutné už dnes, jde opět jen o zpřesnění stávajícího zákona.