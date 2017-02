Median: ANO by vyhrálo volby, další strany paběrkují

Sněmovní volby v lednu by podle agentury Median znovu vyhrálo ANO s 28,5 procenta hlasů. Mírně posílilo stejně jako druhá ČSSD s 19,5 procenta hlasů, rozdíl mezi nimi se tak nezměnil. Poslance by měly rovněž KSČM, ODS, KDU-ČSL i TOP 09, přestože předpokládaný zisk této strany (6,5 procenta) by byl nejnižší od voleb v roce 2013. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který dnes poskytl Median.-

ANO i ČSSD si v porovnání s prosincovým šetřením agentury polepšily o půldruhého procentního bodu. Komunisté by nyní získali 15 procent hlasů, což je od prosince nárůst o půl procentního bodu. Občanští demokraté si s osmi procenty naopak o půldruhého procentního bodu pohoršili a lidovci zůstali na svém s 6,5 procenta. Z ostatních uskupení na tom bylo nejlépe hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) se 4,5 procenta hlasů. Piráti by měli 3,5 procenta, zelení dvě procenta.

Median ve svém volebním modelu počítá s jednoprocentní statistickou odchylkou u malých stran, u velkých může činit až 3,5 procenta.

"V dlouhodobém měřítku posledních dvou let je trendem mírné oslabování zavedených nevyhraněných stran na levici a pravici (ČSSD, TOP 09), stagnace tradičních stran s vysokou stranickou loajalitou (KSČM, KDU-ČSL) a mírné posilování centristických (ANO) a populistických hnutí (aktuálně SPD). Tyto jevy jsou však ovlivněny i rozdílnou ochotou k účasti u voleb a před volbami se mohou dynamicky měnit," uvedla agentura.

Median zjišťoval také procento pevných voličů a rovněž volební potenciál stran, tedy jejich zisk v případě, že by pro ni hlasovali všichni, kteří její volbu vážně zvažují a nevylučují účast u voleb. ANO by tak mohlo získat minimálně 19 procent a až 36 procent hlasů. ČSSD by dostala 13,5 procenta až 24 procent, KSČM 11 procent až 16,5 procenta, ODS pět až deset procenta hlasů. TOP 09 by se pohybovala v rozmezí od čtyř až do 9,5 procenta, lidovci od 4,5 procenta do 8,5 procenta.

Předpokládaná účast v lednových volbách by podle Medianu byla 58,5 procenta. Průzkum se uskutečnil od 1. ledna do 2. února, dotázáno bylo 1064 respondentů starších 18 let.