Miliardáři nehájí zájmy lidí, obul se Sobotka do Babiše

Konkurenceschopnost české ekonomiky nesmí být podle sociální demokracie založena na nízkých platech, ale na kvalifi kovaných pracovnících, inovacích a výrobcích s vysokou přidanou hodnotou. Strana chce také zamezit vývozu kapitálu do zahraničí ve formě dividend, část těchto peněz by měla zůstat v Česku ve vyšších mzdách. Plánuje vrátit daňovou progresi pro fyzické osoby s vyššími příjmy a zavézt sektorovou daň především pro banky.

Počítá s tím dlouhodobý program ČSSD o pěti desítkách stran, na němž se dohodl ústřední výkonný výbor partaje. Schválit ho má její březnový sjezd.

Poprvé se v něm objevuje důraz na výstavbu vysokorychlostních železnic, klíčové je lepší spojení s Německem.

Šéf socialistů Bohuslav Sobotka zopakoval, že hlavním soupeřem ve volbách do Poslanecké sněmovny je hnutí ANO Andreje Babiše a jedině ČSSD ho může porazit. „Chceme hájit zájmy zaměstnanců, rodin s dětmi, seniorů nebo lidí s průměrnými příjmy. Je důležité si uvědomit, že zájmy normálních lidí nehájí miliardáři,“ prohlásil Sobotka. Z dlouhodobé vize bude vycházet program pro podzimní volby.

„Rozhoduje se o tom, kdo v této zemi uspěje,“ řekl místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek, jenž má přípravu dokumentu na starosti. Připomněl spor s Babišem a částí byznysu o to, zda má země přijímat další pracovníky z Východu. Podle Zaorálka jde o krátkodobý zájem „oligarchických tendencí“. „Nemá smysl vytvářet výroby, které budou udržovat Česko jako nízkonákladovou pracovní sílu. Kašlou na to, že dlouhodobě pro zemi, národohospodářství je to sporné, a dokonce minusové. Nesmíme se stát ekonomickou a politickou periferií,“ poznamenal.

Před podzimním kláním nechce strana nechat nic náhodě, po více než deseti letech opět najme americkou komunikační agenturu. Má jít o společnost STG, která pomáhala k vítězství bývalému americkému prezidentovi Baracku Obamovi. Jeho nástupce Donald Trump sdílí s Babišem podle zástupců firmy podobný temperament, nedostatek politických zkušeností a disciplíny.