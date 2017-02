Ministerstvo polidští psychiatrii, rozdělí miliony na nové pavilony

Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo k posouzení sedm projektů, které mají polidštit psychiatrii. Celkem jsou za 1,87 miliardy korun, v příslušné výzvě je k dispozici 1,575 miliardy. „V nejbližší době budou doporučeny k financování první dva projekty, a to Nemocnice Tábor a Krajská nemocnice Liberec,“ uvedl Vilém Frček z tiskového odboru ministerstva.

Podívejte se na strhující záběry opuštených psychiatrických léčeben:

V Nemocnici Tábor má do roku 2021 za zhruba 98 milionů korun vyrůst nová budova. Do ní se přesunou psychiatrické ambulance a 23 lůžek pro duševně nemocné s akutním problémem, ke kterým přibudou dvě nová místa. Dál vznikne patnáct lůžek na uzavřeném oddělení a také zcela nový denní stacionář a krizové centrum.

Krajská nemocnice Liberec plánuje za zhruba 150 milionů korun zrekonstruovat oddělení psychiatrie a zároveň přestavět nevyužívanou budovu plicního oddělení na nové centrum duševního zdraví. „Centrum posílí ambulantní psychiatrickou péči, po které roste poptávka,“ uvádí ředitel nemocnice Luděk Nečesaný.

V rámci reformy psychiatrie byly schváleny už různé dokumenty a pravidla, tyto dva projekty jsou ale první stavební realizace. Na ministerstvu pro místní rozvoj čeká na schválení dalších pět projektů. Mezi nimi i stavba nové luxusně vybavené psychiatrické kliniky v Berouně, která by měla být zčásti provozována na komerční bázi. Projekt vzbudil rozruch hlavně tím, že má významně vyšší náklady, a to zhruba 630 milionů korun. O něm zatím ministerstvo pro místní rozvoj nerozhodlo, předkladatele vyzvalo k upřesnění informací. Letos by ještě mělo dojít k podpoře dalších 16 center duševního zdraví.