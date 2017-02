Ministr Brabec: Senátní úpravy jsou šumavským masakrem motorovou pilou

Za šumavský masakr motorovou pilou označil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) senátní úpravy návrhu pravidel pro národní parky. Uvedl, že s prezidentem Milošem Zemanem, který přišel verzi horní komory do Sněmovny podpořit, má ideologický střet.

Brabec zopakoval, že schválení senátní verze by mohlo znamenat konec národních parků v Česku.

Zeman by místo národních parků měl raději podle ministra chráněné krajinné oblasti nebo dokonce jakési přírodní městské parky. "Problém je v nás, že chceme všechno řídit, chceme mít potůčky a řeky pěkně narovnané, zvířátka spočítané a očipované a stromy jako vojáky," řekl Brabec.

Zdůraznil, že přírodní zóny tvoří jen značnou menšinu území. Za chybu ale ministr pokládá to, že do šumavského národního parku bylo zahrnuto větší množství obcí a sliby, které jim byly dány, nebyly naplněny.

O senátních úpravách novely o ochraně přírody také řekl, že jsou dračím vejcem. "Pokud by byly aplikovány, mohly by znamenat nekonečný chaos a právní zmatek a spory včetně soudních," uvedl.

Brabec se podivil na tím, že národní park by měl podle této verze zajistit udržitelný rozvoj obcí, klade podle něho ochranu přírody na stejnou úroveň jako další účely národního parku a škrtá dlouhodobý cíl, kterým je ochrana přírody.

Ministr hájil i navrhované patnáctileté moratorium na rozdělení národních parků do jednotlivých zón. Přineslo by podle něho stabilitu, každý ředitel národního parku by nemohl "nastavit kormidlo" jinak.