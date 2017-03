Ministři si přehazují pokutu za Faltýnka

Socialisté míní, že 22 milionů korun by měl zaplatit šéf poslanců ANO nebo Agrofert. Andrej Babiš tlačí na ministra zemědělství, aby postup Bruselu napadl.

Spory o to, kdo by měl zaplatit Evropskou komisí navrhovaných 22 milionů korun za střet zájmů druhého muže ANO Jaroslava Faltýnka, dělí politickou scénu. Pokuta se týká dotace pro Agrofert za 1,5 miliardy. Šéf hnutí, ministr financí Andrej Babiš chce, aby jeho vládní kolega zodpovědný za rezort zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) postup Bruselu napadl. Státní zemědělský intervenční fond včera předal komisi žádost o smírčí řízení.

Unijní prověrka zjistila, že bývalý člen představenstva Agrofertu a nynější místopředseda ANO Faltýnek se ocitl v konfliktu zájmů, protože byl v představenstvu zemědělsko-potravinářského holdingu a zároveň na rozdělování dotací dohlížel jako člen dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. Kromě Faltýnka měli pochybit předseda rady Ladislav Velebný (ČSSD) a její člen za lidovce Petr Kudela. Na rozdíl od Faltýnka jim hrozí sankce v řádu statisíců a netýkají se Agrofertu. Všem třem odklepla posty v radě Poslanecká sněmovna.

Ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) trvá na tom, aby v případě pravomocného rozhodnutí nehradili mnohamilionovou sankci daňoví poplatníci. „Jde to za státem, ale je to chyba pana Faltýnka nebo holdingu Agrofert,“ řekl. „V postavení pana Faltýnka bych to řešil ze svých vlastních zdrojů nebo zdrojů holdingu,“ dodal.

Babiš je stejně jako vedení fondu přesvědčen, že ke střetu zájmů nedošlo. „Měli bychom se soudit, protože ti lidé v dozorčí radě nemohli vůbec nic ovlivnit. Dotace se přidělují nárokově, kdo má hektar, kdo má nějaké zvíře, tak dostane dotaci,“ uvedl. „Pan Jurečka musí konat, musí to odmítnout, protože to je totální nesmysl,“ prohlásil.

Podle Faltýnka o přidělování dotací EU rozhodují úředníci a nikoliv rada fondu. Poslanec Velebný upřesnil, že rada pouze schvaluje uzávěrku fondu a vyjadřuje se k jeho rozpočtu. I mluvčí fondu Vladimíra Nováková tvrdí, že Faltýnek a spol. nemohli do rozdělování dotací zasahovat. „Věříme, že Česko nebude muset platit nic,“ míní.

Fond požádal Evropskou komisi, aby od pokuty upustila. V opačném případě podá žalobu k Soudnímu dvoru EU.