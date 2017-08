Ministryně Marksová se pokusí přesvědčit lidovce, aby souhlasili se zvýšením minimální mzdy | E15.cz

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) se pokusí do pondělního jednání vlády přesvědčit lidovce, aby kývli na další nárůst minimální mzdy o 1200 korun. To je o dvě stě korun více, než zbývající dva koaliční partneři předpokládali.

Volební lídr sociálních demokratů Lubomír Zaorálek se tvrdě pustil do podnikatelů. Ty, kteří neplatí svým zaměstnancům „slušnou mzdu“, označil za neschopné darebáky. Do podnikatelů se letos opřel i předseda Senátu Milan Štěch a v roce 2013 tehdejší ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (oba ČSSD).

„Chci se především zaměřit na kolegy z KDU, u kolegů z ANO mi to připadá beznadějné,“ řekla Marksová k záměru zvýšit minimální mzdu na 12 200 korun. Pokud by uspěla, lidé s nejnižší mzdou by brali 10 640 korun čistého. To je podle socialistů stále pod hranicí příjmové chudoby, jejíž hranice je 10 691 korun. Ministryně proto svůj návrh považuje za „návrat k důstojným poměrům“.

„Neplatit zaměstnancům slušnou mzdu je darebáctví. Když někdo říká, že jeho byznys by kvůli minimální mzdě zkrachoval, vlastně říká, že není schopen podnikat tak, aby zajistil zaměstnancům normální život. Měl by proto s podnikáním přestat, protože má pro naši zemi nulový význam,“ prohlásil Zaorálek.

Podle šéfa opoziční TOP 09 Miroslava Kalouska jde už o několikátý „sprostý útok“ představitelů ČSSD na podnikatele. Podobné výroky jsou podle něj vlastní bolševickým extremistům, a ne demokratické straně.