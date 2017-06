Místo peněz papírování. Učitelé se bouří proti kariérnímu řádu | E15.cz

Podpisové archy převzala od organizátorů v Poslanecké sněmovně předsedkyně petičního výboru Zuzka Bebarová-Rujbrová (KSČM). Poslanci budou o novele hlasovat potom, co jim ji vrátil s úpravami Senát.



Lidé podepsaní pod peticí chtějí, aby dolní komora nepřijala svou ani senátní verzi předlohy. Její legislativní cesta by tím skončila. Bebarová-Rujbrová uvedla, že s textem poslance před hlasováním seznámí. Zástupce organizátorů podpisové akce Radek Sárközi by ale uvítal odklad hlasování pléna, aby petice mohla být řádně projednána. Podotkl, že sběr podpisů trval jen týden, pocházejí zhruba z 1100 škol.

Problémem školství není podle autorů petice absence kariérního řádu, ale dlouhodobý nedostatek peněz. Učitelé by podle nich uvítali snížení byrokracie a zejména zvýšení platových tarifů o čtvrtinu a také růst příplatků a osobního ohodnocení. "Potom můžeme začít pracovat na kvalitním kariérním řádu. Nemělo by se na něm ale pracovat bez řadových učitelů jako doposud," tvrdí kritici nynější podoby navrhovaného systému.



Ministr označil učitele za negramoty, pak se omluvil

Kariérní řád vyvolal střet i mezi učiteli a novým ministrem školství Stanislavem Štechem, který na petenty reagoval podrážděně. V noci na sobotu se na Facebooku podivil nad vysokým počtem podpisů: „že by tolik textově negramotných lidí mezi učiteli?“ A dodal, že každé větě petice je prý lživé tvrzení.

Štech svá slova později mírnil. „Nemám v úmyslu urážet učitele, kteří s kariérním řádem nesouhlasí po jeho důkladném přečtení,“ napsal. Přesto se mnoho diskutujících učitelů cítí uraženo. Připomínají emotivní vystoupení Štecha loni v únoru na diskuzi o inkluzi, kde měl ještě jako náměstek přítomné diskutéry označit za póvl.

Učitelský kariérní řád počítá se zařazením pedagogů do tří stupňů od začínajících přes samostatné po vynikající. Podle tohoto zařazení budou také odměňováni. Atestace pro třetí stupeň mají být spuštěny v roce 2021. Ministerstvo školství si od kariérního řádu slibuje zatraktivnění učitelské profese pro absolventy pedagogických fakult, kteří kvůli nízkým platům ve školství mnohdy odcházejí pracovat do jiných oborů.



Senátoři v novele navrhli vyšší příplatky třídním a některým dalším učitelům a zrušení některých specializovaných činností. Nový ministr školství Stanislav Štech chce normu prosadit v souladu se stanoviskem předchůdkyně Kateřiny Valachové (ČSSD) ve sněmovním znění.