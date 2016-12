Mládek: Není důvod dávat peníze OKD, pokud ho nevlastní Diamo

"Pokud by si státní podnik Diamo koupil ty šachty, tak samozřejmě přebere zodpovědnost za technický útlum a přebere zodpovědnost za sociální programy. Pokud by stát ale v mezidobí poskytl veřejnou pomoc, tak by to vlastně pro Diamo zhoršil a poskytl by výhodu a peníze soukromému vlastníkovi," sdělil dnes Mládek. Požaduje také, aby případnou další finanční pomoc OKD podpořily orgány Moravskoslezského kraje.

Těžební společnost OKD, která je od května v úpadku, požádala vládu o státní pomoc na útlum Dolu Paskov ve výši až 723 milionů korun. Peníze mají jít na odstupné propouštěným zaměstnancům a technickou likvidaci dolu. Vláda už letos jako pomoc firmě poskytla provozní úvěr 700 milionů korun. Mládek dříve uvedl, že k počátku listopadu firma z této půjčky vyčerpala 150 milionů korun. Dnes podotkl, že toto číslo se od té doby příliš nezměnilo. Podle ministra pomohly rostoucí velkoobchodní ceny uhlí.

S dalšími penězi pro OKD nepočítá ani ministerstvo financí. Vicepremiér Andrej Babiš řekl, že doufá, že firmu koupí seriózní soukromý investor, který ji bude dlouhodobě provozovat. Mládek uvedl, že v tom případě by ale nový vlastník měl na takzvaný svěřenecký účet peníze na sociální útlum a sociální programy. "Aby byla jistota, že si třeba za pět let nevzpomene, že vlastně nemá peníze," dodal ministr.

OKD se dostalo do potíží kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. Sama firma na sebe podala insolvenční návrh. Pohledávky vůči OKD přihlásilo přes 550 věřitelů, kteří dohromady chtěli od firmy více než 23 miliard korun. Pohledávky za více než 17 miliard korun však insolvenční správce popřel.

Vedení OKD nyní pro firmu hledá partnera a pracuje na reorganizačním plánu, podle nějž bude dál fungovat. Plán budou schvalovat věřitelé a soud. Ten vyhověl žádosti OKD a povolil prodloužení lhůty, na vypracování plánu má tak OKD čas do 12. dubna příštího roku.

V OKD se dál těží uhlí, i s dodavatelskými firmami tam nyní pracuje okolo 11 tisíc lidí. Firma oznámila, že 31. března ukončí těžbu ve ztrátovém Dole Paskov. Z OKD už odešlo 132 zaměstnanců tohoto dolu, kteří využili nabídku takzvaného dobrovolného racia na rozvázání pracovního poměru dohodou s odstupným ve výši čtyřnásobku měsíčního platu. Více než 230 horníků už projevilo zájem přejít na jiné šachty v karvinské části revíru. K přestupu motivuje firma paskovské horníky příspěvkem až 80 tisíc korun, celkem by chtěla převést 500 zaměstnanců.