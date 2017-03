Moc, anebo málo? Šlechtová by rušila ministerstva. Gazdík chce naopak jedno přidat

Politici debatují o tom, kolik by Česko mělo mít ministerstev. Naposledy zmizelo z politické mapy v roce 2007 ministerstvo informatiky. Například hnutí Starostové a nezávislí by ho ale chtělo obnovit. Často se mluví ovšem i o zrušení ministerstva pro místní rozvoj, které řídí Karla Šlechtová (ANO).

„Já jsem ten, kdo to navrhuje už dva roky zpátky, že se musí snížit počet ministerstev,“ šije do ostatních politiků ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, která sedí ve vládě za hnutí ANO.



V jejím úsilí ji prý podpořilo i nepřehledné jednání o stavebním zákonu a zákonu o pohřebnictví. „To byl prostě zmatek nad zmatek, bordel nad bordel. Všichni sedí na korytech, nikdo nechce přijít o své kompetence,“ nadávala Šlechtová nad složitým jednáním s ostatními úřadečky. „A to si myslím, že je i ten důvod, proč by se měl například snížit počet rezortů,“ dodala pro Blesk.cz ministryně.

A jak by případná změna mohla podle Šlechtové vypadat? Minimálně by prý sloučila některé duplicitní agendy na ministerstvu životního prostředí (MŽP), ministerstvu zemědělství (MZE) a jejího MMR. A spojit by šla podle Šlechtové také agenda ministerstva dopravy (MD) a ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Právě o takzvaném ministerstvu hospodářství mluvila před mimořádnými volbami v roce 2013 také ODS. Nový úřad měl vzniknout spojením MD a MPO. Myšlenku občanští demokraté chtějí oprášit podle informací Blesk.cz i před nadcházejícími volbami.