Můj úkol to nebyl, hájí Babiš daňovou správu, která poslala do insolvence jeho konkurenci. Sobotka to chce prověřit | E15.cz

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) požádá ministra financí Ivana Pilného (ANO) o kontrolu postupu daňové správy v souvislosti s firmou FAU. Podle premiéra je třeba prověřit prověřit, zda postup byl v souladu se zákonem a že ministerstvo financí nezasahovalo do činnosti daňové správy v rozporu se zákony.

Sobotka to v pondělí řekl novinářům po bilanční schůzce s ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO). Předseda vlády reagoval na nahrávku, na níž předseda hnutí ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš hovoří o opavské firmě FAU, která skončila po zásahu finanční správy v konkurzu.

Ministerstvo financí v reakci na Sobotkovu výzvu uvedlo, že postup finanční správy v tomto konkrétním případu nyní vyhodnocuje Nejvyšší správní soud, kterému správa sdělila všechny své argumenty a důkazy. "Je tedy zřejmé, že jakékoliv další šetření by bylo vlamováním se do otevřených dveří, zejména, nemá-li ministr financí ze zákona přístup k detailům jednotlivých daňových řízení," uvedl mluvčí ministerstva Michal Žurovec.

Ministerstvo se podle něj shoduje s premiérem v tom, že je žádoucí podrobit systém zajišťovacích příkazů důkladné analýze, která má vyhodnotit, zda nastavené postupy finanční správy fungují správně. "Z tohoto důvodu ministr financí Ivan Pilný ihned po svém nástupu uložil generálnímu řediteli Generálního finančního ředitelství Martinu Janečkovi do konce srpna zpracovat příslušnou analýzu," dodal mluvčí.

"Ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže ta je v insolvenci, obstavené účty, vagony," říká Babiš na asi minutové nahrávce, která byla v neděli zveřejněna na anonymním twitterovém účtu Skupina Šuman. Babiš se v neděli k nahrávce nechtěl vyjadřovat, její autenticitu ale nepopřel.

Do insolvence se FAU dostala loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Babiš byl tehdy ministrem financí. FAU má sklad v areálu Prechezy, jež patří do holdingu Agrofert, který donedávna Babiš vlastnil.

"Já jsem zprivatizoval Prechezu roku 97 a oni před privatizací prodali tu vlečku nějaké firmě. Takže vlečka v mojí chemičce patří těm zmrdům," říká Babiš na nahrávce. Hospodářské noviny minulý týden napsaly, že soud postup daňové správy označil za nezákonný.

Sobotka pošle dopis Pilnému během pondělí. "Chtěl bych ho v něm požádat o kontrolu celé věci z pohledu daňové správy tak, aby bylo zřejmé, jestli daňová správa postupovala v souladu se zákony, jak to bylo s těmi opatřeními, které realizovala daňová správa, a požádám ho také, aby prověřil, jestli vedení ministerstva financí jakýmkoli způsobem zasahovalo v rozporu se svými kompetencemi do činnosti daňové správy," řekl Sobotka.

Záležitost podle něj musí být prověřena a zkontrolována. Očekává všechny potřebné informace do 30 dnů.

Na svou reakci nenechal dlouho čekat také Andrej Babiš. Bývalý ministr financí v souvislosti s kauzou společnosti FAU uvedl, že během svého působení v čele ministerstva finanční a celní správu nezneužíval a neúkoloval. Podle něj měli správci daní ke krokům proti zadlužené firmě vážné důvody. Babiš to v pondělí řekl v rozhovoru pro server iHNED.cz.

"Odmítám, že bych finanční správu úkoloval. Finanční správa je nezávislá a bojuje proti únikům DPH a spotřební daně, kterých se historicky dopouštěly hlavně firmy obchodující s pohonnými hmotami," uvedl. Dodal, že podle dostupného veřejného rejstříku firma FAU skončila v konkurzu.

"Celkově dluží věřitelům miliardu a 27 milionů, z toho finanční a celní správě cca 830 milionů. Takže předpokládám, že finanční správa měla jasný důvod, proč si zajistila část peněz," dodal exministr financí, jehož hnutí je favoritem říjnových voleb do Sněmovny.

Předseda sněmovního rozpočtového výboru Václav Votava (ČSSD) v pondělí řekl, že o zajišťovacích příkazech by měl výbor jednat opět zhruba v polovině září. Kromě ředitele Janečka si chce pozvat i ministra Pilného.