Na počítače ministerstva zaútočil jiný stát, prohlásil Zaorálek

Ministerstvo zahraničí se v uplynulých dnech stalo obětí kybernetického útoku. Potvrdil to Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) a napadení připustilo i ministerstvo zahraničí. „Od začátku ledna víme, že jeden útok byl úspěšný. Do klasifikovaných informací se nikomu proniknout nepodařilo,“ prohlásil na mimořádné tiskové konferenci šéf diplomacie Lubomír Zaorálek.

„Zřídili jsme skupinu, kterou řídí NBÚ a jejíž součástí jsou zpravodajské služby,“ dodal. Skupina teď hodnotí, jaké z útoku plyne riziko. Zaorálek zdůraznil, že nepronikli do interní sítě úřadu, v níž by se mohli dostat k tajným informacím. Hackeři se ale dostali do desítek e-mailových schránek zaměstnanců ministerstva včetně náměstků a ministra samotného. Podle expertů je charakter útoku takový, že musel být prováděn jiným státem, uvedl Zaorálek.

Podle nejmenovaného zdroje serveru Neovlivní ovšem oproti tvrzení ministerstva zahraničí tajná data unikla, a to i taková, která se týkají spojenců. „Jde o tisícovky dat, která byla postupně stažena ze schránek ministra a naměstků. Včetně tajných informací,” uvedl zdroj.

O útoku na vládní instituci mluvil bez bližších podrobností v pondělním rozhovoru s INFO.CZ ministr obrany Martin Stropnický. Podle něj bylo zasažené celé vedení úřadu, zejména pak jeho emaily. Citlivé informace údajně neunikly, ale není zřejmé, odkud útok přišel.

Podle mluvčí ministerstva zahraničí Michaely Lagronové dochází ke kybernetickým útokům na ministerstvo v posledních týdnech poměrně často.

„V tomto případě, kdy jsou ty kybernetické útoky v těch posledních týdnech uskutečňovány, jsme se spojili s tím národní centrem kybernetické bezpečnosti, co se odštěpil z NBÚ. A ti specialisté tu situaci řeší a analyzují. Více informací k tomu samozřejmě nechceme sdělit, protože nechceme, aby se ti případní útočníci dozvěděli, jaké chystáme úpravy, tak aby ta bezpečnost byla dál zaručená,“ uvedla.

Podle ní nebyl útokem zasažen systém vnitřní komunikace, nedošlo tak k úniku utajených skutečností.