Na pravici bude ve volbách pěkná tlačenice

Do boje o křesla v parlamentu se prozatím hodlají zapojit tři politické subjekty podporované z podnikatelského prostředí.

Případ číslo jedna: nemají předsedu, krajské lídry, a ani členskou základnu. Zato velké ambice. To jsou Realisté, kteří hodlají být nejsilnějším subjektem české pravice. Mají jednu nespornou výhodu. Finančně je podporuje spolumajitel Penty Marek Dospiva.

Strana tvořící se kolem politologa Petra Robejška chce v letošních sněmovních volbách dosáhnout na dvacetiprocentní zisk. Volební kampaň zahajují v těchto dnech, a zařadili se tak do tlačenice, která na politickém poli vzniká od středu doprava. Stejně jako mnozí další, kteří se chystají oslovit pravicového voliče – Svobodní, Strana soukromníků či Úsvit se jejich preference, podle lednových výzkumů, pohybují kolem jednoho procenta.

„Každý si musí dát ambiciózní cíl. My chceme dosáhnout co nejlepšího výsledku, dvacet procent je velmi dobrý výsledek a když se nám podaří mu přiblížit, tak budeme spokojeni,“ říká Robejšek. Ten stojí v čele strany jako mentor, nikoli předseda. Ve vedení jsou dva tajemníci – Michal Moroz a Jiří Hynek, nejvyšším orgánem je sbor zakladatelů. Krajské lídry pro sněmovní volby hodlá strana představit v polovině května, a zda mezi nimi bude i Robejšek, jasné není. Realisté nemají hotový ani program. Jejich devízou je ale podle mentora schopnost předvídat, analyzovat a řešit problémy.

Případ číslo dvě: s ideou nízkých daní půjdou Realisté do soutěže s další novou partají. Byznysmen Pavel Sehnal reinkarnoval značku ODA, a slibuje zavedení eura a nižší daně pro firmy. Prosazuje také omezení státních dotací, protože deformují tržní prostředí. Některé programové otázky, jak miliardář přiznal, konzultuje s exprezidentem Václavem Klausem. Odpověď na otázku proč právě značka ODA je podle něj prostá: „Velmi to zjednoduší komunikaci s občanem. Každý intuitivně vnímá, že je to pravicová politika,“ říká byznysmen.

A do třetice: majitel sázkařského kolosu Synot, senátor Ivo Valenta financuje Stranu soukromníků. Do podzimních voleb chce jít společně se Svobodnými, které vede europoslanec Petr Mach.