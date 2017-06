Na projednávání stavu svobody médií v Česku dorazila jen hrstka europoslanců | E15.cz

Eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmströmová v úvodu diskuse pléna europarlamentu o riziku politického zneužívání médií v České republice připomněla omezené pravomoci Evropské komise v otázce svobody a plurality médií. Upozornila, že komise se může do věci vložit jen tehdy, když je ohrožena unijní legislativa. To se v nynějším případě podle ní neděje. Jménem parlamentních frakcí následně vystoupili čeští europoslanci, kteří většinově zdůrazňovali, že Česko nemá v otázce médií systémovou potíž, ale selhal jeden konkrétní politik a podnikatel.

Na počátku diskuse byl jednací sál z velké většiny prázdný a debatu sledovalo jen několik desítek z více než 750 europoslanců.

Problematika se na program dnešní bruselské miniplenární schůze dostala v první polovině května, tedy nedlouho poté, co v ČR na veřejnost pronikly nahrávky údajně dokazující, že tehdejší vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš ovlivňoval obsah médií, která v minulosti vlastnil a která posléze předal do svěřeneckého fondu. Babiš, který stojí v čele hnutí ANO, obvinění odmítá a poznamenal, že evropské instituce by neměly zasahovat do vnitřních věcí ČR.

Místopředseda europarlamentu Pavel Telička (ANO) dnes prohlásil, že Babišův postup byl nepřijatelný. "Veřejně jsem to odsoudil a vyzval jej, aby vysvětlil, co přesně se stalo," upozornil s tím, že Babiš už není členem vlády. "Česká republika má funkční demokratické instituce, jejichž schopnost vypořádat se s takovýmito problémy není omezována," upozornil Telička.

Luďek Niedermayer (za TOP 09), který vystoupil jménem evropských lidovců z EPP, upozornil, že důvodem dnešního jednání je chování "několika málo jednotlivců" a selhání několika jiných lidí v ČR. "Čtvrt století mladá demokracie a právní stát narazily na brutální sílu, se kterou někteří vrcholní politici prosazují své politické a ekonomické zájmy," míní Niedermayer. Připomněl význam veřejnoprávních médií a jejich ochrany.

Babiš ještě v průběhu diskuse reagoval na twitteru poznámkou, že "chrabří europoslanci TOP 09 a KSČM dělají ostudu České republice. Před prázdným plénem. Přišlo asi 20 poslanců z 751. Skvělá akce."

Lidovecká europoslankyně, šéfka výboru pro rozpočtovou kontrolu Ingeborg Grässleová z Německa, kterou Babiš za její postoj k němu trvale kritizuje, míní, že dnešní debata je výjimečná. "Tohle není o České republice nebo o lidech v Česku. Tohle je o velmi unikátním systému," poznamenala a připomněla, že její výbor se konfliktem zájmů v ČR zabývá už od roku 2014.

"Jde o konflikt zájmů, který EU nemůže ignorovat," zdůraznila s tím, že Babišovy firmy získaly z evropských peněz přes 5,1 miliardy korun.

Podle Pavla Poce (ČSSD) je třeba jasně říci, že v ČR nedochází k systematickému zneužívání médií vládou nebo jinou státní mocí prostřednictvím zákona nebo mediálních rad. "Jeden konkrétní politik - a bohužel zároveň místopředseda vlády - neodolal pokušení použít své impérium k posílení vlastní moci," poznamenal Poc. Připomněl usnesení české Sněmovny z května, že Babiš ve svých veřejných vystoupeních opakovaně lhal a zneužíval svá média ke kompromitaci soupeřů.

Jan Zahradil (ODS) z frakce ECR poznamenal, že projednávání dnešního bodu je zbytečné a svoboda médií v ČR nijak ohrožena není. Na mediálním trhu existuje konkurence, nikdo nemá mediální monopol, neexistuje cenzura, novináře nikdo neohrožuje, funguje mediální legislativa, řekl.

Poznamenal, že "špinavé prádlo se má prát doma", a připomněl, že negativní jevy podobné Babišovu případu se vyskytují také v dalších evropských zemích. Podle Zahradilova názoru je dnešní debata především vyřizováním účtů mezi frakcemi evropských lidovců a evropských liberálů.

Litevský exprezident Rolandas Paksas z euroskeptické frakce EFDD dnešní diskusi označil za provokaci, založenou jen na jedné kauze. "V zásadě se vměšujeme do domácí politiky suverénního státu," řekl.

To, že se věcí EP vůbec zabývá, pokládá za směšné slovenský europoslanec Richard Sulík.