Na sjezd ČSSD se chystá i plzeňský hejtman, začínající podnikatele by osvobodil od daní

I když je v sociální demokracii jen krátce, chce hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard zasáhnout do debaty o programu strany. Na jejím březnovém sjezdu podpoří malé a střední podnikatele. Bývalý šéf Škody Transportation to řekl v rozhovoru pro E15.cz.

„Ten, kdo zakládá malý podnik, by neměl platit daně. Místo toho mu napálíme ty nejvyšší a zavalíme ho byrokracií. Výsledkem je, že podnikat přestane. Anebo ani nezačne,“ uvedl.

Bernard vychází z čísel, podle nichž je v Německu v malých a středních firmách zaměstnáno pětasedmdesát procent lidí, kteří generují polovinu HDP země. „U nás je to posunuté o čtvrtinu. V tomto segmentu pracuje polovina lidí, kteří vytvářejí necelou třetinu našeho HDP. To je zoufalé,“ poznamenal.

Podle něj jsou právě malí a střední podnikatelé ohromnou příležitostí pro Česko. „ČSSD by se měla zaměřit na podporu malých podnikatelů. Srovnání s Německem jasně ukazuje, že jsme drobné živnostníky a lidi, kteří by svojí inovativností zakládali malé firmy, zašlapali. Podporujeme velké a silné korporace,“ řekl.

FAÚ Škodovku nekontroluje, tvrdí jeho šéf

Bývalý generální ředitel plzeňské Škodovky, kde ještě před jmenováním hejtmanem opustil všechny statutární a výkonné pozice, se opřel do ministra financí a lídra ANO Andreje Babiše. Od loňska, kdy vstoupil do politiky, se podle něj výrazně zvýšil počet kontrol, které Babišův úřad ve Škoda Transportation provádí.

„Snaha porazit Babišovo hnutí byl možná hlavní důvod mého vstupu do veřejného života. Škodováci mi teď často říkají: Co tě to napadlo? Od té doby máme desetkrát více kontrol z ministerstva financí, jeho Finančně-analytického útvaru a jemu podřízené Finanční správy. Je to docela směšné, nic nenajdou,“ uvedl Bernard.

Ke kontrolám FAÚ se vyjádřil jeho ředitel Libor Kazda. „Provádíme výkon státního dozoru nad plněním povinností stanovených zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu povinnými osobami. Mezi tyto však obchodní společnost, o níž se plzeňský hejtman Bernard zmiňuje, zcela určitě nepatřila a nepatří,“ sdělil Kazda. Ministerstvo financí ani Finanční správa na Bernardovo vyjádření nereagovaly.