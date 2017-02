Na sněmu ANO se bude hrát i o příští ministry

V průzkumech favorizované hnutí ANO čeká o víkendu volební sněm, hrát se bude i o posty v příští vládě. Stejně jako minule se uskuteční v pražském Centru pohybové medicíny, tedy hned vedle sídla Agrofertu.

Pozice Andreje Babiše je neotřesitelná, funkci podle všeho obhájí i dosavadní statutární místopředseda Jaroslav Faltýnek. Babiše nominovalo na lídra partaje všech čtrnáct krajských organizací, nemá protikandidáta. Faltýnek má dvanáct nominací. Soupeřit s ním budou středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a oblíbený brněnský primátor Petr Vokřál. Jermanová má dvě nominace, Vokřál jednu.

Urputný bude souboj o posty tří řadových místopředsedů a sedmi dalších členů nejužšího vedení. To bude po podzimních volbách do Poslanecké sněmovny jednat o sestavení nové koalice a zasáhne tak do obsazení jednotlivých rezortů. „Na místopředsednických postech nepochybně dojde ke změnám. Považuji to za správné,“ uvedl šéf pražské buňky ANO, ministr obrany Martin Stropnický.

Kromě něho mají nominace ministr životního prostředí Richard Brabec, poslanec Jan Volný, karlovarská hejtmanka a předsedkyně Asociace krajů Jana Vildumetzová či poslankyně Radka Maxová. Řadovými místopředsedy jsou nyní Jermanová, Vokřál a Volný. Velké šance má Brabec, o němž se spekuluje jako o příštím ministrovi průmyslu a obchodu.

Podle Stropnického dá obměněné vedení podněty k formulování volebního programu, jehož jednotlivé kapitoly vznikají od prosince. „Půjde o další fázi precizování. Předpokládám, že zazní zpřesněné zadání, finalizační impulsy,“ řekl.

Sněm by se měl zabývat také volbou hlavy státu. ANO zatím, stejně jako ostatní větší politická uskupení, vlastního kandidáta nepředstavilo. Jako o možných adeptech se hovoří o Stropnickém a eurokomisařce Věře Jourové.

Schvalování kandidátních listin do parlamentních voleb očekává Stropnický až v březnu a dubnu. „Proces teprve začíná v místních a regionálních organizacích. V Praze jsme vyzvali oblastní předsedy, příští měsíc by měly začít chodit první návrhy,“ dodal.