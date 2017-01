Nejsem jinak orientovaný, byl jsem v CIA. Čtěte ty nejzajímavější střípky z Babišovy řeči

O lex Babiš

Tato fraška má za cíl dostat mě pryč z politiky. Můžu rezignovat, to by se všem líbilo, proto to dělají. Takovou radost jim neudělám. Je to protiústavní zákon šitý jen na ministra. Hlasování jsem se nezúčastnil, protože jsem nechtěl vyvolávat vášně.

Nechtěl jsem číst celý seznam poslanců, kteří převedli své firmy na rodiny, které vlastní majetky. V Poslanecké sněmovně sedí několik lhářů. V první řadě to jsou (Miroslav) Kalousek (TOP 09), (Michal) Kučera (TOP 09) a (Jan) Birke (ČSSD). Je skandální, že lidé volí do Poslanecké sněmovny takové lháře.

Ústavní stížnost na lex Babiš

S prezidentem (Milošem) Zemanem nemáme žádnou dohodu. Pan prezident nedělá žádné obchody, jak dělají některé politické strany. Má svoji hlavu a řídí se podle sebe. S Není tam žádná koordinace. Pokud já vím, tak to podá poslanecký klub hnutí ANO.

O Agrofertu

Firmu jsem budoval většinu svého života, zaměstnává 35 tisíc lidí. Do 14 dní se jí mám zbavit. Byla poškozena tím, že jdu do politiky. Z jakého titulu nemají moje firmy nárok na dotaci z Evropy, když to dostává osm milionů zemědělců? Všechny zemědělské firmy Agrofertu budou ve ztrátě 280 milionů. Co mají potom udělat s těmi zaměstnanci?

Agrofert byl prý podle Babiše jeho vstupem do politiky výrazně poškozen. To myslí to, jak mu předloni stoupl zisk o 40 pct na 8,6 miliardy? — Dušan Kütner (@DusanKutner) 11. ledna 2017

Agrofert není závislý na dotacích. Z naší země za deset let odešlo 1950 miliard dividend. Do ní přišlo 85 miliard. Z toho 25 miliard byly dividendy z našich německých a slovenských firem. Agrofert určitě není závislý na zemědělských dotacích.

Odmítám, že bych někomu odpustil daně. Je to sprostá lež. Odmítám, že bych si přihrál nějaké dotace. Nerozhoduji o nich. Obraty mé firmy z podnikání se státem jsou minimální, tvoří dvě procenta všech tržeb. Nechci mluvit o tom, jak se těch firem zbavím. Nic k vám tomu neřeknu, protože o tom sám nevím.

O koalici

Jsem šokován z přístupu sociální demokracie a pana premiéra. Říká, že ministři by neměli vlastnit firmy a média. Ale v říjnu 2013 se mnou jednal o koalici. Z firmy jsem odešel, neřídím ji. Předtím s tím problém neměl. Kdyby Sobotka chtěl, tak by to hlasování zvrátil. To je dohoda pana Kalouska a pana premiéra Sobotku.

Den po vyhlášení výsledků parlamentních voleb 2013 za mnou přišli Haškovci, abych do premiérského křesla podpořil (tehdejšího místopředsedy ČSSD) pana (Michala) Haška. Neváhal jsem ani sekundu. Řekl jsem „předseda je pan premiér Sobotka“.

To je jeho přístup. Jak podrazil pana prezidenta Zemana při prezidentské volbě, tak podrazil teď mě. Pan prezident Miloš Zeman říká, že největším nepřítelem je koaliční partner. Asi má dlouholeté zkušenosti. Taky je získávám každý den.

Proč vstoupil do politiky

Nemohl jsem se na to dívat, jak kmotři, kteří se nám dnes smějí, řídí premiéra přes jeho milenku. Tady byla obrovská korupce. Naše země neměla vizi po listopadu. Klaus nečetl knihu Jana Antonína Bati Budujme stát pro 40 milionů lidí.

Nešli jsme ani na stáž do Německa. Možná bychom měli postavené dálnice a měli bychom ty rychlovlaky. Neprivatizovali bychom plyn nebo vodu. Věci, které dnes dopadají negativně na občany. Chtěl jsem u nás změnit poměry a trochu se to i povedlo.

O médiích

Jsem nejsledovanější osoba v zemi. O mně se permanentně vymýšlají lži. Máme tu mediální prostor, kdo je financuje? Dobře víte, jak fungují média. Vliv inzerentů, vliv majitelů.

O Evropské unii

O mně v Bruselu všichni vědí. Dokonce jsem byl ve Financial Times. Bojuju za naše zájmy. Já jsem přišel s projektem reverse charge. Politico Europe mě dalo do skupiny politiků, o kterých je nejvíce slyšet. My víme nejlépe, jak bojovat proti daňovým podvodům. To mi Brusel nebude diktovat. Musíme hrát roli v Evropě. Musíme se domluvit, přes tlumočníka je to horší. Musíme mít ty vztahy. Já můžu pana (německého ministra financí Wolfganga) Schäubleho vytočit na mobil.

Evropa nemá politiky typu Charles de Gaulle nebo Winston Churchill, kteří by si sedli za stůl s (nastupujícím americkém prezidentem Donaldem) Trumpem a s tím (ruským prezidentem Vladimírem) Putinem. Rusko je problém, ale otázkou je, co je priorita. Informace o tom, že jsem jinak orientovaný, zásadně odmítám. Já jsem byl v centrále Pentagonu. Já jsem byl v centrále CIA.

O migraci

Evropa nezvládla ochranu vlastních hranic. A co ten pán (předseda Evropské komise Jean-Claude) Juncker nám předvedl s migranty? Hlavy členských států nerozhodují, protože každý čeká na nějaké volby. Proč se NATO nezmění na útočný pakt? Proč nepotápají prázdné lodě? Bezpečnostní rada OSN je nefunkční. My potřebujeme mír.

Měli bychom jít na stáž do Austrálie, do Spojených států. Zeptejte se Jardy Jágra, proč mu Obama nedal tu zelenou kartu v přímém přenosu NHL? Vždyť je to druhý nejlepší hokejista. Musí vyplnit ten formulář.