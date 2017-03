Nejsem zvyklý se vzdávat, řekl Sobotka v nominačním projevu. Varuje před spojením pravice s Babišem

"Chci vyhrát volby, sestavovat vládu," uvedl s tím, že půjde jen do takové vlády, v níž ČSSD uplatní svůj program. "Nebudu diskutovat o tom, co budeme dělat, když skončíme druzí. Chci skončit na prvním místě, aby sociální demokracie sestavovala příští vládu," zdůraznil. "Chci ale jasně říct, že pokud budu předseda, nepůjdeme do vlády za každou cenu. Půjdeme jen tehdy, když budeme moct určit a garantovat vládní program. Nebudeme dělat fíkový list, za který se bude schovávat někdo jiný, kdo bude prosazovat svůj program," slíbil zhruba sedmi stovkám účastníků sjezdu.

Babišovo hnutí ANO, které svému předsedovi na nedávném sjezdu přiznalo právo neomezeně zasahovat do volebních kandidátek, získává prvenství u voličů v průzkumech veřejného mínění. ČSSD za ním podle různých průzkumů zaostává zhruba o deset procent.

Sobotka ve volbě stranického předsedy nemá protikandidáta. Přijme prý jakýkoli výsledek hlasování. "Volby budou o charakteru této země, nemám povahu, abych tomu jen přihlížel. Do zápasu o budoucí charakter země chci vstoupit se vší silou, chci vás do toho zápasu zorganizovat a vést," uvedl s tím, že se nebude bát rozhodovat.

Ve vládě podle Sobotky sociální demokracie obstála. Zopakoval, že jako svého statutárního zástupce chce dosavadního místopředsedu Milana Chovance, jejž čeká boj s kritikem současného vedení Jeronýmem Tejcem.

"Předseda strany nemůže před volbami nebo během voleb bojovat na několika frontách. Na prvního místopředsedu se musí plně a bezvýhradně spolehnout. Když to tak nefunguje, před občany to neutajíte. Lidé to poznají a pak to poznamená celou stranu," varoval Sobotka, který už dříve prohlásil, že v Tejce nemá důvěru.

"Lidé nevolí vnitřně rozhádané strany, zaznamenal jsem debatu, že tým by neměl být různobarevný, máme jen jednu barvu, já chci, aby byl oranžový, aby se v něm lidé vyznali, aby lidé neříkali věci, které jsou proti sobě, to není otázka demokracie, ale elementární schopnosti vyhrát volby. Jeden oranžový tým, jedna sociální demokracie, která bude mít tah na branku," apeloval na volbu soudržného předsednictva.

Sobotka chce před volbami co největší podporu, ač přiznal, že si je vědom toho, že nezíská 90 procent hlasů. "Silný mandát se v té bitvě bude zatraceně hodit," připustil.

Ze 727 na sjezd nominovaných členů ČSSD si na místě jednání v hale brněnského výstaviště do půl dvanácté vyzvedlo hlasovací lístky 681 delegátů. Volit budou zhruba do 14:00.