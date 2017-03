Největší české nemocnice se odstátní. Ludvíkův plán schválila vláda

Pro Ludvíka je to velký úspěch. Zákon o univerzitních nemocnicích měl za jednu ze svých priorit. „Další krok k tomu, aby páteřní síť nemocnic nikdo jen tak nezprivatizoval,“ komentoval schválení návrhu Miloslav Ludvík na Twitteru.

Původně Ludvík uváděl, že by vláda měla návrh projednat do konce února, aby se stihl schválit, než se po volbách změní sněmovna. Jinak návrh spadne pod stůl. V současné době je tedy času na schválení málo a hrozí, že se projednávání nestihne. Navíc se proti návrhu postavil předseda sněmovního zdravotního výboru Rostislav Vyzula (ANO).

Převedení dnešních fakultních nemocnic z právní formy příspěvkových organizací státu na zcela novou právní formu univerzitních nemocnic má zlepšit jejich řízení a odstínit je od přímého vlivu ministra zdravotnictví.

Vláda schválila zákon o univerzitních nemocnicích! Univerzity získají vliv v zařízeních, kde se vzdělávají noví lékaři.✔️ — Miloslav Ludvík (@MiloslavLudvik) 8. března 2017

Klíčové kompetence by v univerzitních nemocnicích měla rada univerzitní nemocnice. Dnes rozhoduje o fakultních nemocnicích ministr zdravotnictví. V radě by po dvou členech měla ministerstva zdravotnictví a financí, další dva členy vysoká škola a jednoho odbory.

Některá rozhodnutí by pak musel posvětit i ministr. Univerzitní nemocnice bude právnickou osobou, kterou bude možné ustavit a zrušit pouze zákonem. Rada dává ministrovi zdravotnictví návrh na jmenování a odvolání ředitele, k čemuž je potřeba šest ze sedmi hlasů členů rady.

Proti návrhu zákona o univerzitních nemocnicích se sešlo mnoho kritických připomínek, nesouhlasilo s ním ani ministerstvo financí. Ludvík proto svůj návrh měnil za pochodu. Stát by například neměl ručit za dluhy univerzitních nemocnic, jak ministr zamýšlel. Místo toho by fakultním nemocnicím mohlo ministerstvo financí poskytovat půjčky. Nakonec podle vyjádření Ludvíka ministerstvo zdravotnictví všechny závažné připomínky z jiných ministerstev vypořádalo.

Největším problémem zůstává finanční situace dnešních univerzitních nemocnic, které se mají převádět. Například Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ohlásila za loňský rok ztrátu 231 milionů korun. A to dostala v letech 2014 a 2015 dotaci na oddlužení 900 milionů korun.

Celkově univerzity zákon vítají, protože by na chod univerzitních nemocnic měly významně větší vliv než na dnešní fakultní nemocnice. Bez předchozího oddlužení ale za ně přinejmenším některé odmítají převzít odpovědnost. S oddlužením nesouhlasí ministerstvo financí.

„Je důležité, aby transformaci předcházelo řešení finanční nestability některých univerzitních nemocnic,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Pokud nebudou brněnské fakultní nemocnice před transformací na univerzitní nemocnice oddluženy, nepošle univerzita do řídících orgánů své zástupce.

Problém s dluhy vadí i poslanci Vyzulovi. „Pokud to přijde do Sněmovny, může se to kompletně zamítnout, ale zatím nevím, jaká by byla podpora. Pokud by to prošlo prvním čtením a dostalo se to k nám do výboru, uděláme vše pro to, abychom pozměňovacími návrhy tuto verzi logicky upravili,“ uvedl Vyzula.

Návrh má své kritiky. Vadí jim mimo jiné jeho překotné projednávání. Ludvík dodal materiál 2. února, připomínkové řízení bylo zkrácené na pouhý týden. "K zákonu není zpracována RIA, takže lze jen odhadovat, že se plánuje do jednotlivých nemocnic vložit majetek řádově v hodnotě okolo šedesáti miliard korun,“ upozorňuje Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče na svých internetových stránkách. Pochybnosti jsou i o souladu s evropskými pravidly veřejné podpory.