Nejvyšší státní zástupce bude vysvětlovat úniky ze spisů. Pelikán ho zbaví mlčenlivosti | E15.cz

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) se nakonec rozhodl zbavit mlčenlivosti nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Učinil tak poté, co mu dnes sněmovní komise pro vyšetřování úniku informací z vyšetřovacích spisů objasnila důvody, proč chce žalobce vyslechnout. Pelikán to po výpovědi před komisí řekl novinářům.

"Konečně jsem se dozvěděl, v jakém rozsahu a proč potřebuje (komise) zbavit pana nejvyššího státního zástupce mlčenlivosti, takže jsem do protokolu to učinil, abych to dále neprotahoval," uvedl Pelikán.

Ministr původně odmítal Zemana zbavit mlčenlivosti pro výslech před komisí. Zdůvodňoval to tím, že žádost komise nebyla řádně zdůvodněna podle zákona o státním zastupitelství.

"Zákon mi říká, že mohu zbavit nejvyššího státního zástupce mlčenlivosti, pokud jsou pro to důležité důvody. Tam (v žádosti) nejsou uvedeny vůbec žádné důvody, proč by to bylo potřeba, a já si je při nejlepší vůli nedokážu domyslet," uvedl před jednáním Komise Pelikán. Plíšek už dříve uvedl, že žádost byla konzultována s právníky a další svědci na základě téměř stejné žádosti zproštěni mlčenlivosti jinými lidmi byli.

Komise už dnes vyslechla bývalého šéfa protimafiánského útvaru Roberta Šlachtu, který odmítl, že by informace z vyšetřovacích spisů unikaly z útvaru pod jeho vedením. "Já jsem to měl vždycky postavené na lidech, které by ani nenapadlo tu informaci vynést," uvedl. Podle něj úniku informací nemohou zabránit žádná kontrolní či technická opatření.

Hlavním důvodem pro zřízení vyšetřovací komise byly uniklé nahrávky s rozhovory bývalého novináře Mladé fronty Dnes (MfD) Marka Přibila s Babišem, na kterých mluvili o zveřejňování kompromitujících materiálů. Babiš byl v té době majitelem vydavatelství Mafra, pod které MfD spadá. Předseda ANO nahrávky označil za zmanipulované a za součást kampaně proti své osobě. Podal kvůli nim trestní oznámení, které ale policie odložila. Babiš i Přibil již dříve odmítli, že by měli k dispozici takzvané živé spisy, tedy spisy z vyšetřovaných kauz.