Nenáviděla Masaryka, Židy i „cizáky“. Kdo byla první poslankyně v české politice?

Ženy měly však od počátku cestu do politiky těžší. Jako první si ji proklestila mezi poslance Božena Viková-Kunětická, která však ani po zvolení v roce 1912 do tehdejšího zemského sněmu nemohla první roky svého působení směřovat přímo do Sněmovny, protože si to nepřál místodržitel hrabě Thun.

Stala se však první poslankyní ve střední Evropě. I díky své skvělé rétorice a navzdory svým kontroverzním názorům.

