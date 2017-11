Nové volby do Senátu jsou vinou mých voličů, řekl Hlavatý z ANO | E15.cz

Poslanec za ANO Jiří Hlavatý se zlobí na své voliče, kteří ho vykroužkovali z nevolitelné pozice do sněmovny. Majitel textilky Juta dosud působil jako senátor, o tento post ale s úspěchem ve sněmovních volbách přišel, což se mu vůbec nelíbí. Poté, co v rozhovoru pro Deník překvapil svými slovy o tom, že se stal obětí a že se jedná o podvod a návrat k totalitě, vyrukoval teď s dalšími bezmála šokujícími výroky: své voliče označil za viníky.

Majitel největší české textilky Juta Jiří Hlavatý manévruje a okolí se nestačí divit. Senátorský mandát mu zanikl, když jako osobnost uspěl díky výrazné podpoře voličů ve sněmovních volbách. Vykroužkovali ho z 18. místa, radost mu tím ale neudělali.

Hlavatému totiž zvolením automaticky zanikl senátorský mandát a v jeho obvodu se proto v lednu budou konat doplňovací senátní volby. Na to Hlavatý opět překvapivě zareagoval. „Za to, že se konají další volby, já opravdu nemůžu,“ řekl – údajně silně rozezlený – pro portál Aktuálně.cz.

Navíc sdělil, že bude o senátorský mandát znovu bojovat. Volby vyjdou stát na několik milionů korun, Hlavatý však necítí žádnou potřebu se na nich finančně podílet, přestože zákony lidem umožňují finanční prostředky státu darovat.

„Určitě neplánuji participovat na žádných volbách, protože jsem je nezpůsobil. Kdybych dnes nekandidoval na senátora, tak by ty volby byly stejně. Takže nevím, proč bych měl na volbách participovat,“ doplnil Hlavatý s tím, že vinu nesou voliči, kteří jej do sněmovny zvolili. „To byli oni, kdo způsobil to, že teď budou doplňovací volby. Jinak si to nedovedu vysvětlit,“ řekl.

Jiří Hlavatý na sebe nezvykle upozornil už na konci října, když v rozhovoru pro Deník pronesl: „Kvůli ztrátě senátorského mandátu, který zanikl mým zvolením, se cítím podveden. Nepovažuji to za demokratické a vracíme se zpátky do totality. Měl bych si svobodně zvolit, jestli budu v Poslanecké sněmovně nebo zůstanu senátorem. Ti, kdo byli zvoleni, by měli mít možnost si vybrat. Nikoliv, aby jim zákon nařizoval, že zvolením jim mandát automaticky končí,“ postěžoval si Hlavatý. Tím především ukázal, že je – ačkoli působí jako zákonodárce – naprosto neznalý Ústavy.