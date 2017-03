O Zemanovi se na sjezdu ČSSD nemluví. Sbírají se ale podpisy pro jeho kandidaturu

Jako jeden z mála zmínil prezidenta přímo na sjezdu jeho dlouhodobý podporovatel Jaroslav Foldyna. K jeho podpoře se hlásí také bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek. Znovuzvolený předseda ČSSD Bohuslav Sobotka zopakoval, že počítá s vnitrostranickým hlasováním o podpoře kandidátů.



"Určitě o té věci vedení strany bude rozhodovat," uvedl v sobotu večer. Zopakoval svůj návrh, aby před prázdninami sociální demokraté uspořádali vnitrostranické hlasování, do kterého by byli zahrnuti kandidáti, kteří do té doby ohlásí zájem o účast ve volbě.

Příznivci Miloše Zemana neotálejí - petice před vstupem na #sjezdcssd. A delegáti podepisují. Bonusem je soutěž Domysli si logo na stánku. pic.twitter.com/GGIkvkrCds — Martin Čaban (@cabanmart) 11. března 2017

Zeman oznámil, že se o funkci bude ucházet, ve čtvrtek večer. Podle ministra zahraničí a znovuzvoleného místopředsedy ČSSD Lubomíra Zaorálka je jeho kandidatura silná. "V práci, kterou mám, se s ním dohodnu na zásadních věcech, což je důležité, a přece léta také vedeme spory," uvedl a požádal o čas pro nové vedení ČSSD, aby si utvořilo názor.



"Nechte nám čas, abychom si udělali názor na to, co se odehrává před našima očima. Jsme sice skvělé vedení, ale nemáme hned na všechno okamžitě názor," konstatoval.



Předseda Sněmovny a další místopředseda ČSSD Jan Hamáček poznamenal, že sociální demokraté prosadili přímou volbu prezidenta, proto bude záležet hlavně na občanech.

Sociální demokraté budou dnes na sjezdu v Brně schvalovat dlouhodobý program, z něhož budou vycházet i jejich plány do letošních sněmovních voleb. Dokument, který vypracoval Lubomír Zaorálek, na 43 stranách hovoří o daních, mezích privatizace či o budoucnosti pracovního trhu v digitální éře.



Šéf diplomacie Zaorálek dnes dopoledne na sjezdu jako moderátor debatoval o důvěře v demokracii s filozofy Václavem Bělohradským a Janem Kellerem, který je europoslancem za ČSSD, nebo odborovým předákem Josefem Středulou.

Dlouhodobý program, k jehož textu se delegáti vyjádří na konci dnešního druhého a závěrečného dne sjezdu na brněnském Výstavišti, kritizuje například benevolenci české legislativy k daňovým únikům a možnostem krácení příjmů. "A to nejenom u živnostníků a malých podnikatelů, na které se tak často upozorňuje, ale především u nadnárodních koncernů, kde úniky dosahují závratných objemů," stojí v programu.

Program upozorňuje na to, že složená daňová kvóta, která vyjadřuje poměr daní a pojistného vůči hrubému domácímu produktu, byla v Česku v roce 2015 zhruba 33 procent, zatímco v Evropské unii je to zhruba 40 procent. "Naše nízká úroveň daňové kvóty podlamuje státní rozpočet a vynucuje si rozsáhlé škrty ve výdajích, zejména v sociální oblasti a infrastruktuře," uvádí program.

ČSSD už v únoru představila konkrétní návrhy daní. Bankovní daň a zdanění zaměstnanců i firem podle výše příjmů se setkaly s poměrně negativními reakcemi a i představitelé ČSSD připouštějí, že se mohou upravit některé základní parametry, například padesátitisícová hranice u progresivního zdanění.

Sociální demokraté v programu také odmítají, aby stát privatizoval své důležité podíly ve firmách a zbavoval se státních podniků. "Důsledně pak odmítá také privatizaci veřejnoprávních médií, lesů, stejně jako likvidaci veřejného školství a zdravotnictví," uvádí strana. Stát si má ponechat vlastnictví pošty, železniční dopravy a strategicky podstatné součásti energetické, dopravní a vodní sítě.

"Centrální veličinou" pro sociální demokracii má zůstat práce. Dokument přitom konstatuje, že s příchodem digitalizace se její tradiční náplň bude měnit. "Změny budou zřejmě radikální, velmi rychlé a mohou mít své nelidské důsledky, jako tomu bylo v době průmyslové revoluce," stojí v materiálu. Ubývající pracovní pozice v průmyslu a zemědělství by měly nahradit nové v sociální péči a zdravotnictví či ve vzdělávání a kultuře.

Dokument hovoří i o rozvoji zemědělství a venkova, bezpečnosti, dopravě, obnovitelných zdrojích energie a odpadu, ale také o roli Česka v Evropské unii a ve světě. Celý materiál má být založen na hodnotách sociální demokracie, svobodě a odpovědnosti, rovnosti lidí, solidaritě a sociální spravedlnosti.