Obviňují mě z podvodů? Je to lynč, napsal Babiš Sobotkovi

Sněmovna minulý týden Babiše vyzvala, aby do konce dubna vyvrátil "vážná" podezření z daňových úniků v souvislosti se svými obchody se skupinou Agrofert, kterou dříve vlastnil. Sobotka ve čtvrtek na sociální síti uvedl, že od Babiše očekává vysvětlení transakcí, které vyvolaly řadu vážných otázek.

Babiš v dopisu uvedl, že podvod je trestný čin, u něhož o vině rozhoduje jedině soud. "Uvedeným bodem se tedy poslanci staví do role žalobce i policie, když mi nařizují, abych něco věrohodně vysvětlil. A kdo bude rozhodovat o tom, jestli moje vysvětlení je nebo není věrohodné? Zase Poslanecká sněmovna. Obrazně řečeno, v tomto případě mě obviňují bez důkazů a na základě lží titíž lidé, kteří mě chtějí i soudit," napsal Babiš.

"Je asi dopředu jasné, jak to dopadne. Poslanecká sněmovna mě zlynčuje! Nestačí jí mé daňové přiznání, majetkové přiznání, potvrzení mých příjmů od renomovaných auditorských společností, které jsem veřejně ukázal," napsal Babiš. Někteří poslanci se podle něj snaží aféru zveličovat a natahovat v rámci předvolební kampaně.

Babiš rovněž uvedl, že na výzvu Sněmovny bude v daném termínu, tedy do konce dubna, reagovat písemně. Je přesvědčen o tom, že veřejnosti už své příjmy vysvětlil.

"Pokud pokládáte za nezbytné, abych nebyl podezírán z daňových podvodů, distancujte se od neférového jednání Poslanecké sněmovny a nechte orgán k tomu příslušný, aby tato smyšlená podezření prošetřil, a to v souladu se zákonem," reagoval také Babiš na Sobotkovo vyjádření, že člen vlády, která "klade důraz na boj proti daňovým únikům", by neměl být podezírán, že se za pomoci neférových nebo nezákonných praktik snažil vyhnout placení daní.

"Pan Babiš některé věci už vysvětlil, některé nevysvětlil a je otázkou, zda některé vůbec vysvětlit jdou. Protože to, zda to byly trestné činy, musí vyšetřit orgány činné v trestním řízení, ale zda se jednalo například o neetické jednání, to si musí vyřešit každý sám," reagoval na Babiše vicepremiér a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, který dopis dostal v kopii. Ministrovi financí odpoví, ke zmínkám o tom, co má řešit Sněmovna, se chce vyjádřit citacemi z Ústavy.