ODA nakupuje členy. Přijďte si zaplavat, láká šéf partaje a miliardář Sehnal

Občanská demokratická aliance, politický projekt podnikatele Pavla Sehnala, se potýká s nedostatkem členů. Za příspěvek dvě stě korun ročně mohou lidé zdarma dostat vstupenku do akvaparku.

S rozšířením členské základny loni obnovené ODA má pomoci pojišťovací společnost Total Brokers, která disponuje sítí makléřů. „Považuji za logické, že jsme své služby ODA nabídli. Máme v této věci uzavřený standardní obchodní vztah, jehož předmětem je nabídka a administrace vstupu do této politické strany,“ uvedl ředitel firmy Jaroslav Čížek.

Kromě přihlášky, letáku s programovými prioritami a stanovami budou makléři lidem, kteří se rozhodnou do strany vstoupit, předávat dárek jejího předsedy, developera a miliardáře Pavla Sehnala.

„Každý nový člen ODA po zaplacení symbolického ročního členského příspěvku dvě stě korun dostane zdarma celodenní rodinné vstupné do Aqua Palace Praha, jehož je pan Sehnal majitelem. Rozhodl se tímto způsobem poděkovat novým členům jak za jejich vstup do strany,“ dodal ke spuštění kampaně mluvčí ODA Milan Řepka.

Kroupu ani Bratinku nepřesvědčili

Sehnal oprášil značku strany ODA ze začátku 90. let loni v září, kdy ji nechal zapsat do rejstříku politických stran a hnutí ministerstva vnitra. Nikdo z jejích tehdejších představitelů v ní nepůsobí. Snaha přesvědčit zakladatele ODA Daniela Kroupu a Pavla Bratinku nevyšla.

Partaj oficiálně zahájila činnost koncem ledna a má totožnou adresu jako Sehnalova SPGroup, jejíž šéfové jsou zároveň ve stranickém vedení. Jde o výkonného ředitele Sehnalovy skupiny Petra Kachlíka a obchodního ředitele Jiřího Staňka.

Sehnal chce na původní ODA navazovat pravicovým konzervativně-liberálním programem. I když uskupení bude letos kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny, jejím hlavním cílem je úspěch v komunálních volbách v roce 2018.

"Důvod k použití názvu ODA je ten, že se velmi zjednoduší komunikace s občany. Nemusím vůbec nikomu staršímu než 35 let vysvětlovat, co je ODA. Každý automaticky, intuitivně vnímá, to je pravicová politika," řekl Sehnal.

Nejsme oligarchové a predátoři

I když špičky ODA podobně jako lídr ANO Andrej Babiš kritizují nekompetentní politiky, od někdejšího majitele Agrofertu se distancují. "Tady nevzniká žádný nový politický subjekt nějakého oligarchy, který si přišel jako predátor pro další peníze od státu," prohlásil Milan Smutný z předsednictva ODA. Odmítl také Babišovo tvrzení, že stát lze řídit jako firmu.

Obnovená strana chce například usilovat o snížení daně z příjmu právnických osob, odbourávat systém dotací a zahájit i proces přijetí eura. Navrhuje rovněž zavedení spoluúčasti ve zdravotnictví a zároveň snížení povinných odvodů zdravotního pojištění.

Sehnal a Babiš nejsou jedinými podnikateli, kteří vstoupili do politiky. Vlastník sázkové společnosti Synot Ivo Valenta byl za Stranu soukromníků zvolen do Senátu, spolumajitel společnosti Penta Marek Dospiva podporuje nově vzniklou stranu Realisté. Textař a bývalý spolumajitel sázkové kanceláře Fortuna Michal Horáček, který svůj majetek odhaduje na 400 milionů korun, ohlásil kandidaturu na prezidenta.