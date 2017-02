ODS bude v kampani spolupracovat s agenturou, která dostala na hrad Kisku

ODS bude v kampani před volbami do Poslanecké sněmovny spolupracovat se slovenskou marketingovou agenturou Komplot, která pomohla ke zvolení tamnímu prezidentovi Andreji Kiskovi. V dnešním rozhovoru to řekl předseda strany Petr Fiala. První část kampaně začala, občanští demokraté ve spolupráci s veřejností dotvářejí svůj volební program, který představí v dubnu. Důraz v něm bude strana klást na ekonomiku, boj s byrokracií, vzdělání a bezpečnost.

Fiala řekl, že slovenskou agenturu si ODS vybrala kvůli tomu, že je za ní vidět dobrá práce a také rozumí situaci ve střední Evropě. "Jsou to lidé, kteří mají zkušenosti s politickým marketingem a jsou za nimi výsledky. Můžete sehnat nějaké zahraniční agentury, ale já jako člověk, který politice rozumí teoreticky, vím, že některé věci nejsou úplně přenositelné," uvedl.



V kampani je podle Fialy strana v podstatě už nyní. "My to nazýváme tak, že tvoříme program s veřejností," řekl. Strana pořádá schůzky s experty, například s asociací hotelů a restaurací či malých a středních podnikatelů, od nichž se snaží získávat podněty pro svůj program. "Nechceme, aby byl takový, že ho vytvoříme tady v Praze u stolu," dodal.



V polovině února představitelé ODS vyrazí do regionů na další setkání s podnikateli, učiteli či lékaři. Program ODS představí v dubnu a Fiala tvrdí, že s lepším nikdo jiný nepřijde. Soustředit se podle něj bude na silnou ekonomiku, důsledný boj proti byrokracii, vzdělání v širokém smyslu a bezpečnost a zahraniční politiku.



Fiala bere jako fakt, že se nepodařilo najít shodu na sjednocení pravice. Strany podle něj nebyly schopné se domluvit. "ODS jde do voleb sama, nebudeme se skrývat pod nějaký deštník, jsme připraveni uspět a být těmi, za kým se sjednotí pravicoví voliči. Nepodléháme řečem, že je vše rozhodnuto, že vyhraje Andrej Babiš, můžeme vyhrát i my," dodal.



Fiala neplánuje nic měnit na slibu, že by ODS ve vládě zrušila elektronickou evidenci tržeb, které vyčítá, že ohrožuje živnostníky a drobné podnikatele.