ODS navrhne zákon na povinné zvyšování rozpočtu na obranu

ODS tento týden předloží ve Sněmovně návrh novely zákona, podle níž by každý rok povinně stoupal rozpočet na obranu. Po dosažení dvou procent HDP by vláda musela zajistit, aby pod tuto hranici už neklesl. Obdobný návrh loni v létě zamítl Senát, horní komoře Parlamentu vadilo mimo jiné to, že předloha měla formu ústavní novely. Nyní ČR na obranu dává necelých 1,1 procenta HDP.

Návrh novely zákona o zajišťování obrany ČR předpokládá, že by vláda musela v rozpočtu každoročně pro obranné potřeby státu vyčlenit nejméně o 0,2 procenta HDP více. V okamžiku, kdy by výdaje dosáhly dvou procent HDP, vláda by musela minimálně tuto výši výdajů zaručit. Přibyla by jí také povinnost každé čtyři roky vyhodnotit stav zajištění obranných potřeb státu.

Členské země NATO se v roce 2014 zavázaly zvýšit do deseti let své výdaje na obranu alespoň na dvě procenta HDP. Zatím to však plní jen pět zemí, včetně Spojených států. Právě americká administrativa nového prezidenta Donalda Trumpa nyní na spojence tlačí, aby svůj slib naplnili a pro společnou obranu dělali více.

Představitelé ODS na tiskové konferenci ve Sněmovně uvedli, že návrh reaguje na stav, kdy Česko svůj závazek dlouhodobě neplní. "Nemůžeme podléhat iluzi, že mír je samozřejmý a že se nám nic nemůže stát. Roste množství bezpečnostních hrozeb a na to je třeba reagovat," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Poslankyně Jana Černochová (ODS) míní, že ministr obrany Martin Stropnický (ANO) sice deklaruje, že Česko dosáhne dvou procent HDP na obranu v roce 2025, ale nic pro to nedělá. Americký ministr obrany James Mattis minulý týden prohlásil, že spojenci mají čas do konce roku, aby přišli s jasným harmonogramem zvýšení svého podílu na společné obraně.