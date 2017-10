Pavel Fischer potvrdil kandidaturu na místo prezidenta | E15.cz

Jmenný seznam senátorů chce zveřejnit až později. Voličům hodlá nabídnout svou zkušenost a zároveň by chtěl díky své kandidatuře otevírat nová témata.

"Ke kandidatuře jsem se rozhodl teprve nedávno poté, co jsem naslouchal základním tématům v kampani, která probíhá. Zdá se mi, že tam některé věcné politické otázky a agendy chybí a přitom že k prezidentovi patří," řekl Fischer. Na pozadí prezidentské volby je podle něj možné mluvit o řadě témat, na které není jindy čas.

Na tiskové konferenci Fischer řekl, že získal podporu od senátorů ze sociální demokracie, KDU-ČSL, STAN nebo TOP 09 a nezávislí. S nabídkou kandidatury ho oslovil místopředseda Senátu Jiří Šesták. Jmenný seznam senátorů, kteří ho podporují, chce zveřejnit až později. "Počet senátorů ještě není definitivní, mám plánované další schůzky, někteří z nich byli na cestách. V tuto chvíli jich mám více, než jich je potřeba," řekl. Zájemci o kandidaturu musí mít k dispozici podpisy deseti senátorů nebo dvaceti poslanců či 50 000 ověřených podpisů voličů.

V současné prezidentské kampani Fischerovy chybí například téma rozvoje venkova do budoucna, dlouhodobé směřování České republiky, jak zajistit důstojný život seniorům nebo jak otevírám dveře mladým do zahraničí. Představil čtyři priority, na které by se chtěl soustředit. První je život v bezpečí, který by chtěl zajistit jako velitel ozbrojených sil. Chtěl by dbát, aby spolu bezpečnostní složky spolupracovaly v rámci ČR i spojeneckých zemí.

Inspirovat se chce také prací dlouholetých starostů, kteří mají důvěru svých voličů, a chce být zárukou jejich autonomie. "Za třetí chci být iniciátorem a moderátorem debat o strategických otázkách naší země, o dlouhodobém směřování, ale také o tom, jaké priority by si naše země měla zvolit," řekl. Zároveň řekl, že Evropská unie potřebuje podstatné a dlouhodobé reformy. Jako poslední prioritu označil zřízení dílny občanského vzdělávání na Pražském hradě, kde by se školáci seznamovali s institucemi země.

Mezi hlavní favority lednových prezidentských voleb patří současný prezident Miloš Zeman, bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš nebo podnikatel a textař Michal Horáček. Fischer nechtěl hodnotit, ke komu z nich má nejblíže. Připomněl, že osm let pracoval v kanceláři prezidenta Václava Havla. Odmítl, že by například Drahošovi měl brát svou kandidaturou hlasy. "Že by to bylo tak, že budu někomu odebírat hlasy nebo mu konkuroval, tak to prostě není. Zdá se mi, že smysl přinést konkrétní témata je evidentní," řekl. Dodal, že pokud by například neuspěl v prvním kole, rád kandidáta, který mu bude programově nejblíže, podpoří.

Fischer v minulosti působil jako český velvyslanec ve Francii a v Monaku, na Pražském hradě pracoval v době prezidentství Havla. V současné době je ředitelem agentury STEM.

O post prezidenta dosud projevily zájem asi dvě desítky lidí. U Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí své volební účty dosud zaregistrovalo deset kandidátů a jedna kandidátka.