Pět největších mýtů a otazníků kolem EET

Paragony jen těm, co je chtějí

Kvůli výpadku EET serverů či pokladního systému jsou prodávající občas odkázáni na ruční vypisování účtenek. Část z nich pak vypisuje zákazníkům paragony. Zákon přitom obsahuje metodický pokyn, podle něhož je v případě dlouhodobého výpadku možné poslat platby dodatečně jako jednu souhrnnou částku. V takovém případě vystaví dodavatel pokladního systému klientům potvrzení pro Finanční správu, že museli evidenci přerušit. I když je přijaté platby nutné zaznamenat pro budoucí zúčtování správě, na paragon má nárok jen zákazník, který o něj požádá.

Displej mít pokladny nemusejí

Objevují se informace, že pokladny pro retail musejí mít displej, aby zákazník viděl účtované částky. Podle provozního ředitele start-upu Storyous Petra Filipce vychází tato fáma z chybné interpretace zákona o ochraně spotřebitele. I když prodávající musí zákazníka informovat o ceně výrobků, stačí je zřetelně označit cenovkou či informaci o ceně jinak vhodně zpřístupnit. Zákon o evidenci tržeb pak žádné nové požadavky ohledně displeje na prodávající neklade.

Úředníci nevidí úplně všechno

Část podnikatelů se obává, že přes EET pokladnu má ministerstvo financí přístup prakticky ke všem jejich datům. Ve skutečnosti kasa komunikuje se servery Finanční správy jen pomocí jednotlivých datových zpráv odesílajících informace o zaevidované platbě. Finanční správa se tak nedostane k jednotlivým položkám na účtu, obdrží jen sumární částku. Na druhé straně z dat, která sbírá, může získat důležité provozní informace, jako je ziskovost podniků, výše útrat v čase atd.

Problémy při propojení s váhou

Velká část pokladních systémů nabízí možnost dokoupit váhu, která se připojí buď pomocí kabelu, nebo bezdrátově. Je však potřeba, aby byla certifikována nejen přesnost měření váhy, ale i její spojení s pokladnou. Od 1. 1. 2017 musejí být navíc všechna spojení váhy a pokladny v souladu s evropskou normou WELMEC, jinak není možné tato zařízení legálně používat. Za platnou certifikaci spojení váhy a pokladny odpovídá jejich provozovatel, nikoli dodavatel.

Na trhovce se odklad nevztahuje

Výjimka přijatá pro stánky s občerstvením před první vlnou EET vyvolala v řadě podnikatelů dojem, že povinnost evidovat byla paušálně odložena pro všechny formy stánkového prodeje a na trhovce se nevztahuje. Není to pravda. I nadále platí, že stánky nabízející občerstvení mohou až do 1. března 2018 využít odklad. Běžní trhovci se však do evidence musejí zapojit už ode dneška, tedy stejně jako všichni ostatní malo- a velkoobchodníci.