Pilný není žádná změna, míní opozice | E15.cz

Ústavní krize vyvolaná Pražským hradem skončila. Prezident Miloš Zeman vyhověl návrhu premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) a odvolal ministra financí Andreje Babiše (ANO). Místo něj jmenoval poslance vládního hnutí Ivana Pilného. Na pozici vicepremiéra pak Babiše za týden nahradí jeho partajní kolega, ministr pro životní prostředí Richard Brabec.

Politici se shodují, že Babiš se nyní začne naplno věnovat předvolební kampani. ODS a TOP 09 míní, že změna ve vedení rezortu financí nezaručí objektivní prověření podnikatelských aktivit jeho bývalého šéfa.

Podle Zemana odvedl Babiš práci, kterou nedokázal nikdo před ním. „Dosáhl výrazného rozpočtového přebytku, lepšího výběru daní a omezení daňových úniků. Možná proto ho doprovázela závist ze strany těch, co jsou méně úspěšní nebo neúspěšní,“ prohlásil prezident a pozval exministra na červencovou schůzku do Lán k návrhu rozpočtu na příští rok.

Pilnému připomněl jeho výrok, že je lakomý. „To je konstitutivní vlastnost ministra financí,“ řekl Zeman.

I když si Sobotka může připadat ve sporu s hlavou státu jako vítěz, socialisté to nyní podle jejich prvního místopředsedy, ministra vnitra Milana Chovance budou mít těžké. „Andrej Babiš má rozvázané ruce, udělá ze sebe mučedníka. Zatímco my budeme řešit vládní agendu, on bude mít čas na takzvanou politiku na ulici,“ uvedl.

Od Pilného premiér očekává, že už od začátku prázdnin zajistí peníze na zvýšení mezd pracovní- ků v sociálních službách, kultuře a bezpečnostních složkách. Podle Sobotky musí také zohlednit všechny novinky v mandatorních výdajích pro rok 2018. „Třetí velké téma je hladké čerpání evropských fondů,“ dodal.

Opozice od výměny žádnou změnu nečeká. „Babiš dál bude řídit ministerstvo, už ne z Letenské ulice, ale z Agrofertu. A pan premiér dál ponese odpovědnost za jeho finanční čachry. Změnu přinesou pouze volby,“ řekl předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.