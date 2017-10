Pilný vyhodil poradce Michala Bláhu, kterého najal Babiš | E15.cz

„S panem ministrem Pilným jsem osobně nikdy nebyl v kontaktu, ta výpověď pro mě byla překvapující. Důvod neznám a mohu tak pouze spekulovat,“ řekl deníku E15 Michal Bláha, který od letošního března spolupracoval bez nároku na odměnu s ministerstvem financí na zefektivnění přístupu k IT zakázkám.

Bláha se podle svých slov snažil na schůzku k Ivanu Pilnému dostat v posledních týdnech dvakrát. Poprvé ho chtěl seznámit s návrhem na množství úspor ve výši stovek milionů, ministr však neměl čas.

Podruhé to bylo minulý týden. „V médiích byla informace o tom, že paní náměstkyně Alena Schillerová má přístup k živým daňovým kauzám na Generálním finančním ředitelství. Požádal jsem ministra, aby prošetřil, jestli se tam neděje něco špatného. Na to jsem žádnou reakci nedostal a týden na to přišla výpověď,“ řekl Bláha, který dopis zveřejnil na Twitteru.

Pozadal jsem Pilneho o 15min schuzku, abych mu ukazal stamilionove uspory.

Odmitl.

Pote ho vyzval k prosetreni uniku info v GFR. Odpovedel. pic.twitter.com/ZVqXCN1JBp — Michal Blaha (@michalblaha) 24. října 2017

„Mohu potvrdit autenticitu toho dopisu. Důvod výpovědi neznám,“ řekl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Sám Pilný na dotazy nereagoval.

Právě výzva k prošetření poměrů na finančním ředitelství mohla být podle Bláhy důvodem výpovědi. „Mohl to být impulz pro rozvázání smlouvy, mohlo to být i cokoliv jiného, třeba že byly volby. Mně to přijde jako nejpřirozenější běh událostí, že to byla reakce na moji výzvu,“ řekl Bláha, který vystupoval jako velký kritik elektronické evidence tržeb a je autorem projektů Hlídač smluv a Hlídač EET.

Ministrům financí měl radit s IT zakázkami. „Spolupráci s ministerstvem vnímám jako neúspěšnou. Nepodařilo se mi prosadit vůbec žádnou ze svých myšlenek, jak by se to správně mělo dělat, jak nastavit výběrová řízení konkrétních projektů,“ hodnotí spolupráci Bláha.