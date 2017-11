Piráti trvají na podpoře Vondráčka, do Demokratického bloku nevstoupí | E15.cz

Bartoš také uvedl, že Piráti chtěli proti menšinovému kabinetu prosadit dohodu o obsazení všech sněmovních výborů opozicí, což byl podle něj "ostřejší" návrh.

"Škoda, že nebyl vyslyšen, dochází k fragmentaci," uvedl Bartoš. Piráti podle něj chtějí podporou Vondráčka zprůchodnit ustavující schůzi Sněmovny tak, aby bylo možné zahájit práci dolní komory včetně případného hlasování o vydání předsedy ANO Andreje Babiše a šéfa frakce hnutí ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání.

Demokratický blok se podle Bartoše inspiroval návrhy Pirátů, ale nemá dost hlasů. Může se tak stát prázdným gestem. "Je to spíše gesto, než konstruktivní návrh, který by někam jednání posunul," konstatoval. Odmítl přitom, že by Piráti směřovali do tiché koalice s ANO, komunisty a SPD.