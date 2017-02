Plán na tajné kontroly autobazarů a předváděcích akcí u poslanců nepochodil

Snaha vlády, aby inspektoři České obchodní inspekce mohli používat při některých kontrolách skrytou identitu, ve Sněmovně narazila. Podle kritiků včetně některých vládních poslanců by se tím inspektoři dostali na úroveň bezpečnostních složek. První kolo schvalování novely kvůli námitkám Sněmovna nedokončila.

Novele hrozí, že ji Sněmovna vrátí vládě k přepracování. Navrhoval to předseda poslanců TOP 09 František Laudát.

"To snad už není ani ve Švejkovi, co tady předvádíte," prohlásil na adresu kabinetu. Podle Jany Černochové (ODS) chce mít ministerstvo průmyslu a obchodu z ČOI vlastní resortní policii. Výhrady měli i poslanci KSČM nebo předseda sněmovního bezpečnostního výboru Robin Böhnisch (ČSSD).

Právo používat skrytou identitu chce pro inspektory obhajoval ministr obchodu Jan Mládek (ČSSD) kvůli kontrolám autobazarů nebo předváděcích akcí. Vychází z toho, že se často musejí prokázat občanským průkazem třeba při sjednávání smluv. Z toho pro ně může plynout nepřiměřené riziko.

"Na předváděcích akcích žádají před vstupem organizátoři běžně občanský průkaz, znají pravou identitu inspektorů a vytvoří si seznam, který si případně rozešlou. A podruhé již inspektora dovnitř nevpustí, protože jejich identita je jim známá," uvedl již dříve k návrhu mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Inspektoři by podle novely nově mohli také vstupovat do uzamčených prostor podnikatele při podezření, že prodává nebezpečné zboží nebo padělky. Při kontrolách na tržnicích se totiž podle inspekce běžně stává, že při kontrole prvního stánkaře kontrolovaná osoba ostatní stánkaře varuje, a ti pak zamykají zboží do kontejnerů.

ČOI by mohla podle návrhu jednodušeji zjišťovat informace o provozovatelích e-shopů, které nelze běžnou cestou zjistit a nelze je tedy kontaktovat. Nově by tak o ně mohla žádat například majitele webhostingových služeb, který by měl ze zákona povinnost jí je poskytnout.