Pokud "lex Babiš" projde, Zeman se obrátí na Ústavní soud

Novela, přezdívaná "lex Babiš" zasahuje podle Zemana do svobody a základních práv jednotlivce. Opětovně o ní budou rozhodovat poslanci, zástupci většiny stran už vyjádřily vůli veto přehlasovat. "V případě, že Sněmovna přehlasuje veto, je prezident připraven obrátit se na Ústavní soud, aby definitivně rozhodl o případném nesouladu novely s ústavou," uvedl Ovčáček.

Prezident podle Ovčáčka vycházel při rozhodování o vetu z odborných posudků, které upozorňovaly "na nesoulad normy s Listino základních práv a svobod". Babišovy firmy by v případě platnosti novely přišly například o možnost ucházet se o nenárokové dotace, veřejné zakázky a investiční pobídky.

Ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš vítá dnešní rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana vetovat novelu zákona o střetu zájmů. Předpis přezdívaný "lex Babiš" omezuje podnikání ministrů a míří právě na vlastníka Agrofertu či mediálního domu Mafra Babiše. Ministr dnes prohlásil, že zákonem se ho všechny ostatní strany snaží dostat z politiky. Podobně jako Zeman pokládá Babiš novelu za protiústavní.

Sněmovna by měla předlohu opětovně posuzovat v lednu. V září ji přijala hlasy 135 ze 183 přítomných poslanců, v listopadu potvrdila předlohu se senátními úpravami hlasy 125 ze 174 poslanců. Předsedové vládní KDU-ČSL a opoziční ODS Pavel Bělobrádek a Petr Fiala se už dřív shodli na tom, že dolní komora by případné veto přehlasovala.

Norma pojednává i o některých médiích. Budoucím členům vlády zakazuje provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Pod Babišovu skupinu Agrofert spadá mediální dům Mafra, vicepremiér má i rozhlasovou stanici Impuls a hudební televizi Óčko.

Kalousek: Přehlasování veta "lex Babiš" je v zájmu demokracie Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek doufá, že Sněmovna přehlasuje veto zákona o středu zájmů, o němž dnes rozhodl prezident Miloš Zeman. Podle Kalouska je přijetí zákona, který mimo jiné omezuje podnikání vicepremiéra Andreje Babiše (ANO), v zájmu volné soutěže politických stran a v zájmu liberální demokracie. "Já jsme přesvědčen, že Poslanecká sněmovna setrvá na svém názoru, protože je to v zájmu volné soutěže politických stran, tedy je to v zájmu liberální demokracie. Argumenty pana prezidenta jdou zcela proti tomu veřejnému zájmu," řekl. Podle Zemana je předpis v rozporu s českým ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami, zasahuje do svobody jednotlivce a jeho základních práv.

Pasáže novely ostře kritizuje Babišovo hnutí ANO, podle jeho zástupců jsou protiústavní a v rozporu s evropskými pravidly o společné zemědělské politice. ANO uvažuje o tom, že se obrátí na Ústavní soud. Podle Zemana z rozpravy ve Sněmovně jasně vyplývá, že vybraná ustanovení jsou namířena na politického konkurenta s cílem ho oslabit. "K tomu ovšem zákon v demokratické společnosti sloužit nemůže," napsal Hamáčkovi.

K veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám by podle předlohy neměly přístup společnosti, v nichž členové kabinetu drží nejméně čtvrtinový podíl. Babiš vlastní skupinu Agrofert stoprocentně. Omezení by se ale mohlo vztahovat i na fond Hartenberg, který investuje Babišovy peníze do zdravotnictví. Zeman úpravě také vyčítá, že není vhodná. "Schopnost dosáhnout zamýšleného cíle je v podstatě nulová," uvedl.

Úprava ohledně médií předpokládá, že člen vlády by musel nejpozději do dvou měsíců od nástupu do kabinetu ukončit provozování televize a rozhlasu nebo vydávání periodického tisku, případně společnost opustit. Pokud by z firmy neodešel, ztratil by v ní hlasovací práva. Restrikce by se týkala například i budoucích poslanců, senátorů, některých krajských a obecních politiků i dalších veřejných funkcionářů.

Účinnost ustanovení zvaných "lex Babiš" je vázána na termín vydání zákona ve sbírce. Pokud by poslanci Zemanovo veto přehlasovali, předloha by vstoupila v účinnost patrně na přelomu ledna a února. Zákaz vlastnictví některých médií by ale dopadl až na nově jmenované členy kabinetu.