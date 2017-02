Politici cupují Babišovy návrhy. Pokouší se zničit parlamentní demokracii, stěžuje si Filip

Babiš na sněmu obhájil post předsedy. V kandidátském projevu kritizoval ostatní strany, podle něj nevědí nic o problémech ostatních lidí a spojují se proti jeho hnutí. "Andrej Babiš byl vždy součástí nějakého establishmentu, buď politického, nebo ekonomického. Jeho vymezování se je jen trik," reagoval Sobotka na twitteru. Premiér Babišovi ke znovu zvolení pogratuloval. "Těším se na náš podzimní demokratický souboj, budu usilovat o to, aby byl férový a ku prospěchu Česka," doplnil.

Podle šéfa opoziční TOP 09 Miroslava Kalouska nebylo Babišovo obhájení funkce překvapivé. "Předseda Babiš je ve skutečnosti majitelem toho subjektu (hnutí ANO) a nedá se předpokládat, že by zaměstnanci zvolili někoho jiného než svého majitele," řekl Kalousek.

Babiš rovněž oznámil, že chce kandidovat z posledního místa středočeského kandidátky a vyzval ostatní politiky, aby rovněž kandidovali ze zadních řad a spolehli se preferenční hlasy.

Pokud ale bude Česko před volbami plné billboardů a plakátů s Babišovým portrétem, je to podle Bělobrádka jen udička na voliče a pokrytectví. Podle šéfa lidovců to může být křečovitá snaha upozornit na sebe. "Může to být marketingový tah, jak voliče vybudit ke kroužkování jeho osoby, aby dostal nejvíce preferencí v republice, což je PR záležitost. To pak lze použít jako argument, proč být premiérem," uvedl Bělobrádek. Ve standardní politické straně podle něj o pořadí na kandidátce nerozhoduje předseda, ale tajné volby na nominačních konferencích.

Babiš také navrhl snížení daní z příjmů u lidí s výdělky do 113 tisíc korun měsíčně. U lidí s vyššími příjmy by chtěl daňovou sazbu zachovat. Odmítl přitom návrh ČSSD na zavedení progresivní daně, jejíž nejvyšší sazba by byla 32 procent a vztahovala by se na lidi s příjmy od 50 tisíc korun měsíčně. Podle něj lze uvažovat i o snížení odvodů na sociální pojištění. To kritizuje Sobotka. "Návrh Andreje Babiše na snížení sociálního pojištění pro firmy je nekompetentní a nebezpečný. Pokud projde, nebudou peníze na valorizaci penzí," uvedl premiér na twitteru. Podle KSČM je pojetí sociální politiky pro ANO jen prázdnou frází.

KDU-ČSL preferuje daňovou stabilitu, podle Bělobrádka ANO "levicovatí". TOP 09 chce jednu sazbu daně pro všechny. Podle předsedy opoziční ODS Petra Fialy potvrzuje ANO svými návrhy zalíbení v populismu. "Proč Andrej Babiš nenavrhl snížení daní za ty více než tři roky, co sedí ve vládě? Návrhy na redukci křesel v Parlamentu jsou vděčným tématem pro voliče ANO, působí to ale spíš jen jako nepříliš promyšlené střílení od boku," napsal ČTK Fiala. Reagoval tak na další návrh Babiše snížit počet poslanců a senátorů ze současných 281 na 101. Kalousek to označil za snahu vygumovat Sněmovnu. "On jí opovrhuje. Cílem ANO je mnohem autokratičtější správa země než parlamentní demokracie," dodal Kalousek.

Se snížením počtu zákonodárců nesouhlasí ani KSČM. "Je to pokus o zničení parlamentní demokracie a rozhodování občanů," uvedl šéf komunistů Vojtěch Filip.